«Σμήνος» σεισμών στην Ιταλία: Άρση του συναγερμού για τσουνάμι - Υπό παρακολούθηση το φαινόμενο
Συστάσεις προς τους πολίτες να μη βγαίνουν στη θάλασσα όσο συνεχίζεται το φαινόμενο
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- Στην Ιταλία καταγράφηκαν 12 σεισμοί μέσα σε δύο ώρες, με τον ισχυρότερο να έχει μέγεθος 5,5 Ρίχτερ στη Σικελία.
- Ενεργοποιήθηκε πορτοκαλί συναγερμός για τσουνάμι, ο οποίος όμως άρθηκε λίγες ώρες αργότερα λόγω έλλειψης αλλαγών στη στάθμη της θάλασσας.
- Εκκενώθηκαν προληπτικά σχολεία και δημόσια κτίρια σε περιοχές της Σικελίας όπως το Παλέρμο, η Μεσσήνη και το Τράπανι.
- Η σεισμική δραστηριότητα παρακολουθείται συνεχώς από τις αρχές, ενώ οι πολίτες καλούνται να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες ασφάλειας, ιδίως στις παράκτιες περιοχές.
- Το σεισμικό σμήνος έχει δύο εστιακά βάθη (20-30 χλμ) και η σεισμική δραστηριότητα ενδέχεται να συνεχιστεί.
Ανησυχία προκάλεσε στην Ιταλία, ο «χορός» των Ρίχτερ, ιδιαίτερα στην περιοχή του Παλέρμο, μετά τους 12 σεισμούς που εκδηλώθηκαν μέσα σε μόλις 2 ώρες.
Ο ισχυρότερος ήταν μεγέθους 5,5 Ρίχτερ και έγινε αισθητός στη Σικελία, προκαλώντας ενεργοποίηση συναγερμού για τσουνάμι, πορτοκαλί επιπέδου, σύμφωνα με το διεθνές πρωτόκολλο, αλλά στη άρθηκε, λίγες ώρες αρργτερα, καθώς δεν εντοπίστηκαν αλλαγές στη στάθμη της θάλασσας.
Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας, ο σεισμός είχε επίκεντρο το νότιο Τυρρηνικό Πέλαγος δυτικά των Αιολικών Νήσων.
Αξιοσημείωτο είναι, όπως επισημαίνει η il giornale d'italia, ότι υπάρχουν δύο εστιακά βάθη, κάτι που ενδέχεται να προκαλεί σύγχυση για την εξέλιξη του φαινομένου.
Όπως εξηγεί στο PalermoToday ο καθηγητής σεισμολογίας Mimmo Palano, το σεισμικό σμήνος που είναι σε εξέλιξη εδώ και μερικές μέρες, συγκεντρώνεται σε βάθος 20-30 χλμ, ενώ δεν αποκλείεται να συνεχιστεί.
Δεν αναφέρθηκαν ζημιές, ωστόσο εκκενώθηκαν προληπτικά τα σχολεία στη Μεσσήνη, στο Παλέρμο διατάχθηκε η εγκατάλειψη όλων των δημόσιων κτιρίων, ενώ στο Τράπανι, εκκενώθηκε το δικαστικό μέγαρο.
Πολλοί πολίτες βγήκαν στους δρόμους σε διάφορες τοποθεσίες στη Σικελία. Στους δήμους των Αιολικών Νήσων, ιδιαίτερα στο Αλικούντι και το Φιλικούντ, οι μαθητές όλων των βαθμίδων απομακρύνθηκαν από τις τάξεις και στάλθηκαν σπίτι τους.
Σε εξέλιξη βρίσκονται έλεγχοι από την Πολιτική Προστασία, ενώ η παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας συνεχίζεται.
«Παρακολουθούμε την εξέλιξη της κατάστασης με τη μέγιστη προσοχή» δήλωσε ο δήμαρχος του Παλέρμο και πρόσθεσε «προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε περιουσίες, αλλά πιστεύουμε ότι είναι καθήκον μας να λάβουμε κάθε χρήσιμο μέτρο για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών. Η πιθανή εκκένωση ορισμένων δημόσιων εγκαταστάσεων είναι μια αποκλειστικά προληπτική επιλογή, που υπαγορεύεται από την ανάγκη άμεσης και συνετής δράσης».
Παράλληλα συνιστά στους πολίτες, και ειδικότερα σε όσους συχνάζουν στα παράλια, «να μην βγαίνουν στη θάλασσα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών».