«Σμήνος» σεισμών στην Ιταλία: Άρση του συναγερμού για τσουνάμι - Υπό παρακολούθηση το φαινόμενο

Snapshot Στην Ιταλία καταγράφηκαν 12 σεισμοί μέσα σε δύο ώρες, με τον ισχυρότερο να έχει μέγεθος 5,5 Ρίχτερ στη Σικελία.

Ενεργοποιήθηκε πορτοκαλί συναγερμός για τσουνάμι, ο οποίος όμως άρθηκε λίγες ώρες αργότερα λόγω έλλειψης αλλαγών στη στάθμη της θάλασσας.

Εκκενώθηκαν προληπτικά σχολεία και δημόσια κτίρια σε περιοχές της Σικελίας όπως το Παλέρμο, η Μεσσήνη και το Τράπανι.

Η σεισμική δραστηριότητα παρακολουθείται συνεχώς από τις αρχές, ενώ οι πολίτες καλούνται να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες ασφάλειας, ιδίως στις παράκτιες περιοχές.

Το σεισμικό σμήνος έχει δύο εστιακά βάθη (20-30 χλμ) και η σεισμική δραστηριότητα ενδέχεται να συνεχιστεί. Snapshot powered by AI

Ανησυχία προκάλεσε στην Ιταλία, ο «χορός» των Ρίχτερ, ιδιαίτερα στην περιοχή του Παλέρμο, μετά τους 12 σεισμούς που εκδηλώθηκαν μέσα σε μόλις 2 ώρες.

Ο ισχυρότερος ήταν μεγέθους 5,5 Ρίχτερ και έγινε αισθητός στη Σικελία, προκαλώντας ενεργοποίηση συναγερμού για τσουνάμι, πορτοκαλί επιπέδου, σύμφωνα με το διεθνές πρωτόκολλο, αλλά στη άρθηκε, λίγες ώρες αρργτερα, καθώς δεν εντοπίστηκαν αλλαγές στη στάθμη της θάλασσας.

A tsunami alert has been issued in Italy, following a series of tremors detected off the Mediterranean coast. As many as 12 quakes were recorded with magnitudes of up to 5.0 near Sicily, prompting precautionary evacuations of schools in Palermo and Messina. The quake's epicenter hit the southern Tyrrhenian Sea northwest of the Aeolian Islands, according to the National Institute of Geophysics and Volcanology. An orange tsunami alert was issued for residents to be vigilant and exercise caution around coastal areas as students left classes and public offices were abandoned, according to local media. #italy #earthquake #tsunami — CGTN Europe (@CGTNEurope) October 23, 2026

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας, ο σεισμός είχε επίκεντρο το νότιο Τυρρηνικό Πέλαγος δυτικά των Αιολικών Νήσων.

Αξιοσημείωτο είναι, όπως επισημαίνει η il giornale d'italia, ότι υπάρχουν δύο εστιακά βάθη, κάτι που ενδέχεται να προκαλεί σύγχυση για την εξέλιξη του φαινομένου.

Όπως εξηγεί στο PalermoToday ο καθηγητής σεισμολογίας Mimmo Palano, το σεισμικό σμήνος που είναι σε εξέλιξη εδώ και μερικές μέρες, συγκεντρώνεται σε βάθος 20-30 χλμ, ενώ δεν αποκλείεται να συνεχιστεί.

Δεν αναφέρθηκαν ζημιές, ωστόσο εκκενώθηκαν προληπτικά τα σχολεία στη Μεσσήνη, στο Παλέρμο διατάχθηκε η εγκατάλειψη όλων των δημόσιων κτιρίων, ενώ στο Τράπανι, εκκενώθηκε το δικαστικό μέγαρο.

Πολλοί πολίτες βγήκαν στους δρόμους σε διάφορες τοποθεσίες στη Σικελία. Στους δήμους των Αιολικών Νήσων, ιδιαίτερα στο Αλικούντι και το Φιλικούντ, οι μαθητές όλων των βαθμίδων απομακρύνθηκαν από τις τάξεις και στάλθηκαν σπίτι τους.

We just had an earthquake in Sicily #earthquake in Sicily. #Big jolt #terremoto #Bagheria https://t.co/PXP2uruZ52 — Joseph Frascati (@joey_frascati) October 23, 2026

Σε εξέλιξη βρίσκονται έλεγχοι από την Πολιτική Προστασία, ενώ η παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας συνεχίζεται.

«Παρακολουθούμε την εξέλιξη της κατάστασης με τη μέγιστη προσοχή» δήλωσε ο δήμαρχος του Παλέρμο και πρόσθεσε «προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε περιουσίες, αλλά πιστεύουμε ότι είναι καθήκον μας να λάβουμε κάθε χρήσιμο μέτρο για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών. Η πιθανή εκκένωση ορισμένων δημόσιων εγκαταστάσεων είναι μια αποκλειστικά προληπτική επιλογή, που υπαγορεύεται από την ανάγκη άμεσης και συνετής δράσης».

Παράλληλα συνιστά στους πολίτες, και ειδικότερα σε όσους συχνάζουν στα παράλια, «να μην βγαίνουν στη θάλασσα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών».

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