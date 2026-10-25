Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά

Snapshot Σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε την Κυριακή 25/10 στην Κεφαλονιά.

Η δόνηση καταγράφηκε στις 14:29 ώρα Ελλάδας με επίκεντρο 5 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σάμης.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 17,8 χιλιόμετρα. Snapshot powered by AI

Σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ καταγράφηκε το μεσημέρι της Κυριακής (25/10) στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 14:29 ώρα Ελλάδας (12:29 GMT), με το επίκεντρό της να εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σάμης Κεφαλονιάς.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 17,8 χιλιόμετρα.

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