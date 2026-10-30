Σεισμός 4,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Χαλκιδικής

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο (EMSC), η σεισμική δόνηση σημειώθηκε σε απόσταση 47 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Συκιάς στη Χαλκιδική, ενώ το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.

Ισχυρός σεισμός 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της Χαλκιδικής στις 12:45 το μεσημέρι της Παρασκευής.

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