Σεισμός 4,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Χαλκιδικής
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο (EMSC), η σεισμική δόνηση σημειώθηκε σε απόσταση 47 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Συκιάς στη Χαλκιδική
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ισχυρός σεισμός 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της Χαλκιδικής στις 12:45 το μεσημέρι της Παρασκευής.
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο (EMSC), η σεισμική δόνηση σημειώθηκε σε απόσταση 47 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Συκιάς στη Χαλκιδική, ενώ το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:52 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο
05:34 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ