Περιπέτεια υγείας για τον Στάθη Μαντζώρο - Νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό

Περιπέτεια υγείας για τον Στάθη Μαντζώρο, τον γνωστό ηθοποιό και αγαπημένο καφετζή του «Σασμού», με τον ίδιο να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Espresso», τις τελευταίες εβδομάδες νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», δίνοντας τη δική του μάχη, με τους θεράποντες ιατρούς να κάνουν τα πάντα προκειμένου ο ίδιος να βγει νικητής.

Ο ηθοποιός έχει μονίμως στο πλευρό του τη σύζυγό του, Αντωνία η οποία ελπίζει να τον δει να στέκεται ξανά στα πόδια του να παίζει με τους γιους τους και να ανεβαίνει ξανά στην αγαπημένη του μηχανή.

ι δυο τους άλλωστε είναι τρελά ερωτευμένοι, με τον Στάθη Μαντζώρο να λέει σε συνέντευξή του στο παρελθόν πως η Αντωνία τον στηρίζει πολύ, καθώς αγαπάει την τέχνη, και λειτουργούν συμπληρωματικά ο ένας στον άλλον στην καθημερινότητά τους, με τον ίδιο να δίνει στη γυναίκα του ασφάλεια και ειλικρίνεια.

Η ίδια, κάθε μέρα τις τελευταίες εβδομάδες, περιμένει να ακούσει ένα ευχάριστο νέο από τα χείλη των γιατρών για την πορεία της υγείας του λατρεμένου άντρα της. Ολοι ελπίζουν στη γερή κράση του ηθοποιού και προσεύχονται να γίνει αυτό που όλοι προσδοκούν: ο Στάθης Μαντζώρος να τους χαμογελάσει ξανά, δίνοντάς τους ελπίδα.