Ο Άρης Μουγκοπέτρος έκανε νέα επέμβαση στο χέρι του – Το βίντεο μετά το χειρουργείο

Σε νέα χειρουργική επέμβαση στο δεξί του χέρι υπεβλήθη σήμερα (26/08) ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Στόχος των γιατρών είναι να μπορέσει να χρησιμοποιεί ξανά το χέρι του και να επιστρέψει στη μουσική και το κλαρίνο, που τόσο αγαπά.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναφέρει ότι όλα πήγαν καλά, ευχαριστώντας τον γιατρό του αλλά και όλους εκείνους που του στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης όλο αυτό το διάστημα.

«Ένα τεράστιο “ευχαριστώ”! Άφησα το χέρι μου στα καλύτερα χέρια. Νιώθω αισιοδοξία ότι με τη βοήθεια του Θεού και του γιατρού μου όλα θα πάνε καλά.

Θέλω να πω επίσης ένα μεγάλο “ευχαριστώ” σε εσάς για τις υπέροχες ευχές, για όλα αυτά τα όμορφα λόγια και τη μεγάλη αγάπη που μου δείχνετε από την πρώτη στιγμή, μέχρι και τώρα.

Πραγματικά, μου δίνετε μεγάλη δύναμη και θέλω να σας πω μέσα από την καρδιά μου, όλη αυτή την αγάπη να σας την επιστρέψει ο Θεός –μέσα από την ψυχή μου– διπλή, τριπλή και όσο γίνεται περισσότερη. Να είστε καλά όλοι σας», τονίζει μεταξύ άλλων ο Άρης Μουγκοπέτρος.