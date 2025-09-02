Στάθης Μαντζώρος: «Οι πιθανότητες να ξυπνήσει ο Στάθης είναι 50-50», λέει ο πατέρας του ηθοποιού
Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό Στάθη Μαντζώρο
Μάχη για τη ζωή του δίνει ο Στάθης Μαντζώρος το τελευταίο διάστημα, όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, ο οποίος και νοσηλεύεται διασωληνωμένος έπειτα από βαρύ εγκεφαλικό.
Το απόγευμα της Τρίτης, ο πατέρας του Στάθη Μαντζώρου μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ για την περιπέτεια υγείας του γιου του. «Οι πιθανότητες να ξυπνήσει ο Στάθης είναι 50 – 50. Μπορεί να καταστραφεί και το επάγγελμα του γιατί μας έχουν πει ότι θα μείνουν κάτι κουσούρια στην ομιλία ή στο πόδι».
«Είναι μεγάλη η ζημιά που πάθαμε. Το συμβάν του Στάθη είναι εδώ και 3 μήνες. Το επεισόδιο του Στάθη ήταν και είναι πολύ σοβαρό. Θα αναγκαστώ να πουλήσω χωράφι, να δώσω τα πάντα για τον Στάθη» πρόσθεσε ο πατέρας του ηθοποιού.
