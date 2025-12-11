Στάθης Μαντζώρος: Ευχάριστα τα νέα για την υγεία του - «Έχει ξεπεράσει τον μεγάλο κίνδυνο»

Ο ηθοποιός Στάθης Μαντζώρος αναρρώνει από το εγκεφαλικό που υπέστη, με τα νεότερα αναφορικά με την υγεία του να είναι ενθαρρυντικά

Ο Στάθης Μαντζώρος, ο ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστός για την συμμετοχή του στο δημοφιλές σίριαλ του ALPHA «Σασμός», πριν από μερικούς μήνες υπέστη εγκεφαλικό, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζεται σαφώς βελτιωμένη όπως ανέφερε ο Ηλίας Παλιουδάκης.

Ο Ηλίας Παλιουδάκης αποκάλυψε τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την κατάσταση υγείας του ηθοποιού, με τον οποίο είναι και στενοί φίλοι και τόνισε πως τα νέα είναι θετικά, καθώς μέρα με τη μέρα τα σημάδια είναι όλο και καλύτερα.

Ο Ηλίας Παλιουδάκης ανέφερε, συγκεκριμένα, στο Super Κατερίνα, για τον Στάθη Μαντζώρο: «Πολύ συγκλονιστήκαμε μόλις μάθαμε το γεγονός αυτό. Το παλικάρι έχει ξεπεράσει τον μεγάλο κίνδυνο. Καθημερινά ο γνωστός συνθέτης και φίλος μου, Νίκος Τερζής, μιλάει με τον πατέρα του. Μιλάμε γενικότερα, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και μαθαίνουμε νέα. Είναι αισιόδοξα. Είναι από μέρα σε μέρα καλύτερα και χαιρόμαστε γι' αυτό όλοι. Του ευχόμαστε να ξεπεράσει σύντομα αυτό το θέμα της υγείας του και να είναι πάλι γερός και δυνατός, κοντά μας, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε γιατί έχουμε πράγματα.

Διαβάστε επίσης