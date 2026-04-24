Τραμπ: Το Ιράν θέλει να μας δώσει μία προσφορά και θα πρέπει να τη δούμε

Ο Λευκός Οίκος αναφέρει πρόοδο από την ιρανική πλευρά τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που οδήγησε στην αποστολή των αμερικανών διαπραγματευτών στο Πακιστάν για να ακούσουν την πρόταση του Ιράν.

Το Ιράν θέλει να συζητήσει και να υποβάλει πρόταση με στόχο να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ΗΠΑείπε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Υποβάλλουν μια πρόταση και θα πρέπει να δούμε», σημείωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει ακόμη ποια θα είναι η πρόταση. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που διαπραγματεύονται με το Ιράν έχουν πλέον να κάνουν με «τους ανθρώπους που είναι τώρα στην εξουσία».

Έφτασε στο Ισλαμαμπάντ ο Αραγτσί

Ένα διπλωματικό μπρα-ντε-φερ εκτυλίσσεται τις τελευταίες ώρες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί έχει φτάσει στο Ισλαμαμπάντ.

Εκεί οδεύουν τόσο ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ. Ωστόσο δεν θα είναι παρών ο αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς.

Σε αυτή τη φάση δεν είναι ξεκάθαρο εάν θα υπάρξει συνάντηση οι συνομιλίες μεταξύ της ιρανικής και της αμερικανικής αντιπροσωπείας. Από την πλευρά του Ιράν μεταδίδονται πληροφορίες ότι ο Αμπάς Αραγτσί θα έχει διμερείς συναντήσεις με τους Πακιστανούς μεσολαβητές.

Ταυτόχρονα το πρακτορείο ειδήσεων Fars, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης έριξε τα βέλη του κατά του Ιρανού ΥΠΕΞ. Το Fars, κάλεσε τον Αμπάς Αραγτσί να ακυρώσει το ταξίδι του στο Ισλαμαμπάντ, καθώς υποστήριξε ότι το γεγονός ότι συμπίπτει με την επίσκεψη της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας υποδηλώνει την αποδοχή εκ μέρους της Τεχεράνης της συνέχισης των συνομιλιών, τις οποίες χαρακτήρισε «δαπανηρές» και «άσκοπες».

«Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η ανησυχία για τις πρωτοβουλίες του υπουργού Εξωτερικών. Το αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων γύρων συνομιλιών του με την αμερικανική πλευρά είναι ο πόλεμος που αντιμετωπίζουμε τώρα», ανέφερε το πρακτορείο.

Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ POOL AP

«Θα ακούσουμε τι έχουν να πουν οι Ιρανοί»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ επιβεβαίωσε στο στο Fox News ότι ο Τζάρετ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ θα μεταβούν αύριο στο Πακιστάν.

Σχετικά με τον Τζέι Ντι Βανς ότι «ο αντιπρόεδρος, όπως καταλαβαίνω, βρίσκεται σε ετοιμότητα και θα είναι πρόθυμος να μεταβεί στο Πακιστάν αν θεωρήσουμε ότι είναι απαραίτητη η αξιοποίηση του χρόνου του».

Πρόσθεσε ότι «έχουμε σίγουρα δει κάποια πρόοδο από την ιρανική πλευρά τις τελευταίες δύο ημέρες», γεγονός που οδήγησε τον Ντόναλντ Τραμπ να λάβει «την απόφαση να στείλει τον Στιβ και τον Τζάρεντ για να ακούσουν τους Ιρανούς. Θα δούμε τι έχουν να πουν».

