ΕΛΑΣ: EΔΕ για τα επεισόδια έξω από το Εφετείο Αθηνών

Την διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης ανακοίνωσε η ΓΑΔΑ, σχετικά με το βίντεο, που αναπαράχθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες, από τα επεισόδια που σημειώθηκαν σήμερα έξω από το Εφετείο Αθηνών, μετά την αθώωση του Νίκου Ρωμανού για την υπόθεση της έκρηξης σε διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους τον Οκτώβριο του 2024.

Ειδικότερα στο βίντεο διακρίνεται ένας αστυνομικός να κλωτσά και να σπρώχνει μια διαδηλώτρια που έπεσε σε μια ζαρντινιέρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Σχετικά με βιντεοληπτικό υλικό που αναπαράγεται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες και αναφέρεται σε επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών σήμερα 24 Απριλίου 2026, ανακοινώνεται ότι από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

