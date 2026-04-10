Συνεχείς έλεγχοι της ΕΛΑΣ για βεγγαλικά: 100 συλλήψεις και 11 τραυματίες από τις 7 Μαρτίου

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι έλεγχοι της ΕΛΑΣ για τα βεγγαλικά στην επικράτεια.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ από τις 7 Μαρτίου έως και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 30.000 έλεγχοι σε όλη τη χώρα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί πάνω από 170.000 είδη πυροτεχνίας (κροτίδες, πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, παιδικά αθύρματα, συσκευές εκτόξευσης κλπ.) ενώ έχουν συλληφθεί 100 άτομα.

Από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, την Μ. Τετάρτη εντοπίστηκαν σε ρεματιά στην περιοχή του Βροντάδου στη Χίο, 118 αυτοσχέδιες ρουκέτες και την ίδια ημέρα, εντοπίστηκαν σε ορεινή τοποθεσία στην ευρύτερη περιοχή του Μαραθοκάμπου στη Σάμο, 8 οβίδες με πυρίτιδα.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν σημειωθεί 5 ατυχήματα με συνολικά 11 τραυματίες από βεγγαλικά, με τους 7 να αφορούν το σοβαρό ατύχημα στο Βροντάδο της Χίου που σημειώθηκε κατά την κατασκευή αυτοσχέδιων ρουκετών. Τελευταία περίπτωση είναι αυτή ενός ανήλικου στη Ρόδο, ο οποίος τραυματίστηκε όταν έσκυψε να πιάσει μία αναμμένη κροτίδα για να την πετάξει μακριά. Ο ανήλικος υπέστη ελαφρύ έγκαυμα από την φλόγα της κροτίδας στα δάχτυλα του χεριού του.

Η Αστυνομία προειδοποιεί πως οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη την χώρα, με την ίδια ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

