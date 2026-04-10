Πάτρα: Φωτιά σε πολυκατοικία - Επιχείρηση απεγκλωβισμού σε εξέλιξη

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Πάτρας το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε πολυκατοικία και υπάρχει ένα εγκλωβισμένο άτομο.

Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή των Ψηλών Αλωνίων και η Πυροσβεστική έχει αποκλείσει το σημείο και τη γύρω περιοχή.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα η πυρκαγιά μαίνεται σε κτήριο στη διασταύρωση των οδών Ασημάκη Φωτήλα και Παναχαϊκού. Στο σημείο εκτός από πυροσβεστικά οχήματα βρίσκεται και κλιμακοφόρο όχημα της πυροσβεστικής καθώς όπως αναφέρει το apohxos.gr στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο και πρόκειται πιθανότατα ηλικιωμένη γυναίκα.

Οι υπόλοιποι ένοικοι πρόλαβαν να απομακρυνθούν εγκαίρως. Ταυτόχρονα οι δυνάμεις πυροσβεστικής προσπαθούν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο. Στο σημείο έχει σπεύσει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ αστυνομικοί έχουν διακόψει την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους.