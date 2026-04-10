Χανιά: Επιτάφιος με LED φωτισμό στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στους Τάφους των Βενιζέλων
Επιτάφιος high tech σε έναν από τους πιο ιστορικούς ναούς της πόλης
Ένας διαφορετικός επιτάφιος στολίστηκε φέτος σε έναν από τους πιο ιστορικούς ναούς της πόλης.
Ο επιτάφιος στολίστηκε στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στους Τάφους των Βενιζέλων. Οι πιστοί φέτος πήγαν ένα βήμα παραπέρα και αφού στόλισαν τον επιτάφιο με άνθη ως είθισται, τοποθέτησαν στην κορυφή του λαμπάκια λεντ.
Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, ο διαφορετικός αυτός στολισμός του επιταφίου προκάλεσε διάφορες ενστάσεις μεταξύ των πιστών καθώς οι απόψεις διίστανται στον αν είναι θεμιτές τέτοιου είδους παρεμβάσεις.
