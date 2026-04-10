Τροχαίο στη Φθιώτιδα: Ανατράπηκε όχημα αφού συγκρούστηκε με αυτοκίνητο - Δείτε φωτογραφίες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον κεντρικό παραλιακό δρόμο του Αγίου Κωνσταντίνου στη Φθιώτιδα την Μεγάλη Παρασκευή, όταν κάτω από -άγνωστες μέχρι στιγμής- συνθήκες δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα το ένα να ανατραπεί.

Σύμφωνα με το LamiaReport.gr, δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός οδηγού ή επιβάτη, ωστόσο προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας ερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

