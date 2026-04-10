Το Μεγάλο Σάββατο στο αυτόφωρο η εγγονή του πασίγνωστου πολιτικού - Παραμένει κρατούμενη

Αύριο, Μεγάλο Σάββατο αναμένεται να δικαστεί στο αυτόφωρο η εγγονή του πασίγνωστου πολιτικού, η οποία συνελήφθη τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής για κατοχή ναρκωτικών μαζί με έναν φίλο της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγγονή του πολιτικού -ο οποίος δεν βρίσκεται εν ζωή- θα παραμείνει κρατούμενη μέχρι να δικαστεί.

Το χρονικό στης σύλληψης

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 02:20, όταν οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν από τις αρχές και υποβλήθηκαν σε έλεγχο στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατοχή του φίλου της βρέθηκαν ένα στιλέτο, ένα φυσίγγιο καθώς και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Παράλληλα, ναρκωτικά φέρεται να εντοπίστηκαν και στην κατοχή και της ίδιας.

Μετά τη σύλληψή τους, οι δύο οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Συντάγματος ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

