Τροχαίο στο Χαλάνδρι: Πυροσβεστικό συγκρούστηκε με ΙΧ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Χαλάνδρι, στην οδό Ριζαρίου, στο σημείο που ενώνεται με τη Σπύρου Λούη, στο ύψος της γέφυρας της Λεωφόρου Κηφισίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, κόκκινο αυτοκίνητο συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα το οποίο μετέβαινε σε εν εξελίξει συμβάν. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το κόκκινο ΙΧ να υποστεί σοβαρές ζημιές, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που φέρνει στη δημοσιότητα το Newsbomb.

Στιγμιότυπο από το τροχαίο

