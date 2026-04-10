Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που βανακι συγκρούεται με τραμ στο Καλαμάκι
Το βανάκι έκανε όπισθεν και εισήλθε στις ράγες του τραμ - Δεν υπήρξαν τραυματισμοί
- Ένα βανάκι έκανε όπισθεν και εισήλθε στις ράγες του τραμ στο Καλαμάκι, προκαλώντας σύγκρουση.
- Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα εντός του τραμ.
- Το τραμ κινούνταν κανονικά κατά τη στιγμή της σύγκρουσης.
- Δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το συμβάν.
- Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.
Τη στιγμή της σύγκρουσης ενός τραμ με βανάκι που σημειώθηκε την Μεγάλη Πέμπτη στο Καλαμάκι, καταγράφει βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ.
Το υλικό προέρχεται από κάμερα που βρίσκεται στο εσωτερικό του συρμού και δείχνει το βαν να κάνει όπισθεν και να εισέρχεται στην τροχιά τραμ το οποίο κινούνταν κανονικά στις ράγες.
Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
