Σύγκρουση τραμ με φορτηγό στο Καλαμάκι
Η σύγκρουση σημειώθηκε στη λεωφόρο Καλαμακίου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα
Αναστάτωση δημιουργήθηκε σήμερα το απόγευμα στον Άλιμο, όταν συρμός του τραμ συγκρούστηκε με φορτηγό όχημα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Η σύγκρουση σημειώθηκε στη λεωφόρο Καλαμακίου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, με το μπροστινό μέρος του τραμ να προσκρούει στο πλάι του φορτηγού. Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τραμ φέρεται να εκτροχιάστηκε ελαφρώς, ενώ το φορτηγό κινούνταν πάνω στις γραμμές. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα ακριβή αίτια του συμβάντος αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.
17:41 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σύγκρουση τραμ με φορτηγό στο Καλαμάκι
16:36 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Λαμία: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση - 4 συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα
12:39 ∙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι
09:48 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ