Κατασχέθηκαν 11 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 244.770 ευρώ

Έγιναν 5.746 έλεγχοι από την Περιφέρεια Αττικής - Νίκος Χαρδαλιάς: «Η τήρηση της νομιμότητας στη λειτουργία της εορταστικής αγοράς, είναι βασική υποχρέωση μας απέναντι στους πολίτες»

Μίλτος Τσεκούρας

  • Η Περιφέρεια Αττικής διενήργησε 5.746 ελεγκτικούς ελέγχους στην εορταστική αγορά ενόψει Πάσχα, κατασχέθηκαν 11 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 244.770 ευρώ.
  • Οι έλεγχοι αυξήθηκαν κατά 19% σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι κατασχέσεις ακατάλληλων προϊόντων σχεδόν τριπλασιάστηκαν.
  • Οι έλεγχοι κάλυψαν 2.498 επιχειρήσεις τροφίμων, πρατήρια καυσίμων, καταστήματα εστίασης και άλλους τομείς της αγοράς.
  • Η Περιφέρεια ενισχύει συστηματικά την παρουσία των ελεγκτικών μηχανισμών για την προστασία της δημόσιας υγείας και την τήρηση της νομιμότητας.
  • Υπάρχει μηδενική ανοχή σε νοθεία και αισχροκέρδεια, με συνεχείς ελέγχους καθ’ όλη την εορταστική περίοδο και αυστηρές κυρώσεις σε παραβάτες.
Ιδιαίτερα αυξημένοι σε σχέση με προηγούμενες χρονιές ήταν οι έλεγχοι των αρμόδιων κλιμακίων της Περιφέρειας Αττικής στην εορταστική αγορά ενόψει των ημερών του Πάσχα, με στόχο την προστασία των καταναλωτών από περιπτώσεις νοθείας και αισχροκέρδειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, από τις αρχές Μαρτίου μέχρι και την Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου, διενεργήθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής 5.746 αγορανομικοί και υγειονομικοί έλεγχοι, με τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους να προβαίνουν μεταξύ άλλων στην κατάσχεση 11 τόνων ακατάλληλων κρεάτων και στην επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 244.770 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, είχαν πραγματοποιηθεί 4.236 έλεγχοι, κατασχέθηκαν 4,2 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων και επιβλήθηκαν πρόστιμα 157.000 ευρώ.

Με ρητή εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής, όλες οι αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις της Περιφέρειας βρίσκονται διαρκώς στο πεδίο μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου για τη συστηματική ενίσχυση των ελέγχων για την τήρηση της νομιμότητας, την προστασία της δημόσιας υγείας και τη αποτροπή φαινομένων παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς: «Η προστασία της δημόσιας υγείας και του καταναλωτή αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την Περιφέρεια Αττικής. Τα αποτελέσματα των ελέγχων επιβεβαιώνουν ότι κινούμαστε με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα, εντείνοντας την παρουσία μας στην αγορά σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, με τις τιμές των προϊόντων να επηρεάζονται άμεσα από την τρέχουσα διεθνή κατάσταση.

Ενισχύσαμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο και το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού μας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα που φτάνουν στο πασχαλινό τραπέζι είναι ποιοτικά και ασφαλή. Παράλληλα, στηρίζουμε τις υγιείς επιχειρήσεις που λειτουργούν με διαφάνεια και σεβασμό στη νομιμότητα.
Το μήνυμά μου είναι ξεκάθαρο: μηδενική ανοχή σε φαινόμενα νοθείας και αισχροκέρδειας – χωρίς καμία εξαίρεση.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση καθ’ όλη την εορταστική περίοδο. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Η τήρηση της νομιμότητας είναι βασική υποχρέωσή μας απέναντι στους πολίτες. Κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο.
Όσοι επιλέγουν να λειτουργούν εκτός κανόνων, θα μας βρίσκουν απέναντί τους – χωρίς ανοχή και χωρίς δεύτερες ευκαιρίες».

Αυξήθηκαν οι έλεγχοι – Τριπλασιάστηκαν οι κατασχέσεις ακατάλληλων κρεάτων

Η εικόνα που προκύπτει από τους 5.746 ελέγχους που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, αλλά και από το ύψος των επιβληθέντων προστίμων, επιβεβαιώνει την επιλογή της Περιφέρειας Αττικής για αυστηροποίηση και εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλα τα επίπεδα της αγοράς. Ειδικότερα:

  • Τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης έλεγξαν 2.498 επιχειρήσεις, επιβάλλοντας πρόστιμα ύψους 244.770 ευρώ συνολικά.
    Ενδεικτικά, από τους ελέγχους αυτούς, οι 943 αφορούσαν πωλητές σε κλειστές αγορές, λαϊκές και παζάρια, οι 323 παντοπωλεία, οπωροπωλεία και κρεοπωλεία, οι 302 καταστήματα εστίασης και οι 207 αρτοποιεία - ζαχαροπλαστεία. Διενεργήθηκαν, επίσης, έλεγχοι ποιότητας καυσίμου σε 29 πρατήρια και ελέγχθηκαν 415 ζυγαριές.
    Αντίστοιχα, ενδεικτικά ως προς την κατανομή των προστίμων, τα 64.300 ευρώ αφορούν σε πρατήρια καυσίμων και ενέργειας, τα 53.050 σε σούπερ μάρκετ, τα 39.520 σε αρτοποιεία - ζαχαροπλαστεία, τα 38.700 σε παντοπωλεία και είδη διατροφής και τα 30.700 σε καταστήματα εστίασης.
  • Τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής έχουν προχωρήσει, μέχρι στιγμής, σε 2.236 ελέγχους σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων.
    Από αυτούς, οι 1.443 αφορούσαν στην εσωτερική αγορά, οι 760 σε εξαγωγές (τελωνεία, ψυκτικές αποθήκες κ.ο.κ.) και οι 33 σε λειτουργούντα σφαγεία εντός της Περιφέρειας Αττικής. Έγιναν 46 κατασχέσεις με συνολικό βάρος 11 τόνων ακατάλληλου κρέατος, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 146 συστάσεις συμμόρφωσης.
    Βάσει των στατιστικών στοιχείων, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι έλεγχοι στην αγορά αυξήθηκαν κατά 19% (1.212 το 2025) και στις εξαγωγές κατά 48% (512 το 2025), ενώ σχεδόν τριπλασιάστηκαν οι κατασχεθείσες ποσότητες κρεάτων (3,8 τόνοι το 2025).
  • Τέλος, οι ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας έχουν προχωρήσει σε 1.012 ελέγχους. Ενδεικτικά, οι 404 αφορούσαν σε υπηρεσίες εστίασης, οι 267 σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, οι 136 σε κομμωτήρια και οι 121 σε καταστήματα τροφίμων, ενώ έγιναν και 948 έλεγχοι για εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι που διεξάγονται, αφορούν σε όλες τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των μηχανισμών της Περιφέρειας, όπως εταιρείες διανομής κρεάτων, οπωρολαχανικών και άλλων κατηγοριών τροφίμων, σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές, καταστήματα τυροκομικών προϊόντων, πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καταστήματα παιχνιδιών, πρατήρια υγρών καυσίμων, επιχειρήσεις αναψυχής κ.α.

Διαβάστε επίσης

15:19ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η νέα λειτουργία του WhatsApp - Τι αλλάζει και πότε

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν: Όλα κρέμονται σε μια κλωστή - Το σχέδιο των δέκα σημείων και οι παρουσίες

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Το Μεγάλο Σάββατο στο αυτόφωρο η εγγονή του πασίγνωστου πολιτικού - Παραμένει κρατούμενη

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Εκτός κινδύνου το 4 μηνών βρέφος - Σε νομικές περιπέτειες οι Ισραηλινοί γονείς

15:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος στην κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου: Πλήθος κόσμου στο «τελευταίο αντίο» - Συντετριμμένος ο Ραζβάν

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στη φυλακή 37χρονος καθηγητής μουσικής για ασέλγεια σε 14χρονη μαθήτρια του

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Πατριάρχης Ιεροσολύμων στους πιστούς για το Άγιο Φως: Συγκεντρωμένοι γύρω από τον Ζωοδόχο Τάφο

14:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λογαριασμοί ρεύματος: Κάτω από τα 15 λεπτά/kWh τα τιμολόγια τον Απρίλιο

14:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Παρασκευή - Αυτή ήταν η φυλακή του Ιησού: Η Ακολουθία στα Ιεροσόλυμα

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Aλλάζουν από σήμερα τα ταξίδια εντός Ευρώπης: Δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Τραμπ για τη δολοφονία γυναίκας με σφυρί στη Φλόριντα - Αναδημοσίευσε το σκληρό βίντεο

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Χαλάνδρι: Πυροσβεστικό συγκρούστηκε με ΙΧ

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τραυματισμός 15χρονου από πυροτέχνημα την ώρα της Λειτουργίας

14:12ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι έλεγε ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος να κάνουμε σήμερα

14:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πολωνία: Πένθος για την εθνική ομάδα - Πέθανε ο βοηθός προπονητής σε ηλικία μόλις 49 ετών

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Dolce & Gabbana: Ο Στέφανο Γκαμπάνα παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Κατασχέθηκαν 11 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 244.770 ευρώ

14:02ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει στο ανοσοποιητικό όταν κάνετε σάουνα - Επιστήμονες βρήκαν μια εκπληκτική αλλαγή

13:59ΚΟΣΜΟΣ

«Λίφτινγκ» στο Κολοσσαίο: Η αρχαία νότια είσοδος του μνημείου αναβιώνει στην παλιά της αίγλη

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα κλείνουν σήμερα καταστήματα και σούπερ μάρκετ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη εγγονή πασίγνωστου πολιτικού για κατοχή ναρκωτικών

08:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Από τα γέλια στις κραυγές: Τρεις έφηβες πνίγηκαν για μία selfie σε καταρράκτη - Σκληρά πλάνα

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η Naval Group κατασκευάζει τις φρεγάτες FDI τόσο γρήγορα - Βίντεο

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Aλλάζουν από σήμερα τα ταξίδια εντός Ευρώπης: Δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Το Μεγάλο Σάββατο στο αυτόφωρο η εγγονή του πασίγνωστου πολιτικού - Παραμένει κρατούμενη

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα κλείνουν σήμερα καταστήματα και σούπερ μάρκετ

14:12ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι έλεγε ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος να κάνουμε σήμερα

15:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος στην κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου: Πλήθος κόσμου στο «τελευταίο αντίο» - Συντετριμμένος ο Ραζβάν

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάσχα με... καλοκαιράκι και μετά ξανά βροχές και καταιγίδες - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Κατασχέθηκαν 11 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 244.770 ευρώ

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα ανοίγουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα

12:48WHAT THE FACT

Μεγάλη Παρασκευή: Γιατί «απαγορεύεται» να λουστούμε σήμερα - Τι αναφέρει το έθιμο

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που Ρομά ξηλώνουν χαλκό από φανάρια σε γραμμές του ΟΣΕ

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Χαλάνδρι: Πυροσβεστικό συγκρούστηκε με ΙΧ

11:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση βρέφους στον Πύργο: Το βασάνιζαν από τον Φεβρουάριο - 40 τραύματα και σβησμένα τσιγάρα

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Πυκνώνει το μυστήριο - Ποιος «εξαφανίζει» επιστήμονες που γνωρίζουν διαστημικά και πυρηνικά μυστικά

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Τραμπ για τη δολοφονία γυναίκας με σφυρί στη Φλόριντα - Αναδημοσίευσε το σκληρό βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ