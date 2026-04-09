Παράνομες ελληνοποιήσεις σε αρνιά και κατσίκια - Μπαράζ ελέγχων στην αγορά

Σε μπαράζ ελέγχων στην αγορά έχουν προχωρήσει οι αρμόδιες αρχές, από την αρχή της χρονιάς, προκειμένου να εντοπίσουν περιπτώσεις παράνομων ελληνοποιήσεων αρνιών και κατσικιών, με τους ελέγχους να κορυφώνονται ενόψει Πάσχα.

Ειδικότερα, το πρώτο τρίμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα περισσότεροι από 1.800 έλεγχοι, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων ενόψει της πασχαλινής περιόδου που έκανε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και τις ΔΑΟΚ.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, δόθηκε έμφαση στα προϊόντα ζωικής προέλευσης και ιδίως στο κρέας, όπου απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση, μεταξύ άλλων για την ιχνηλασιμότητα και την αποτροπή ελληνοποιήσεων.

Από τους ελέγχους που πραγματοποίησαν εξειδικευμένα κλιμάκια σε σφαγεία, μονάδες τυποποίησης, εμπόρους και σημεία λιανικής πώλησης, προέκυψαν 259 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και παραβάσεων, με τις διοικητικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν να φτάνουν τις 120, ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επεσήμανε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση καθ όλη τη διάρκεια της πασχαλινής περιόδου.

