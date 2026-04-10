Πάσχα με... άγχος: Ακριβότερο αρνί, λιγότερες ποσότητες – Όλα όσα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές καλούνται να κάνουν έγκαιρα τις παραγγελίες τους, καθώς η επάρκεια δεν θεωρείται δεδομένη, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια

Ελένη Μητσάλη

Ετοιμαζονται τα κρεοπωλεια για να διαθεσουν το οβελια στους καταναλωτες για το Πασχα-- ΦΩΤΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI

Αρχείου - Eurokinissi
Ακριβότερο αναμένεται να είναι φέτος το πασχαλινό τραπέζι, με τις τιμές σε αρνί και κατσίκι να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, ενώ όλα δείχνουν πως η αγορά θα λειτουργήσει με αυστηρό προγραμματισμό και περιορισμένες ποσότητες.

Οι καταναλωτές καλούνται να κάνουν έγκαιρα τις παραγγελίες τους, καθώς η επάρκεια δεν θεωρείται δεδομένη, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Κρεοπωλών Αθήνας – Αττικής, Θεόδωρο Ρούσσο, οι τιμές αναμένεται να διαμορφωθούν στα 17-19 ευρώ το κιλό, με μικρές διακυμάνσεις μεταξύ αρνιού και κατσικιού, ενώ δεν αποκλείεται περαιτέρω αύξηση.

Την ίδια ώρα, οι επαγγελματίες του κλάδου προχωρούν σε πιο συγκρατημένες αγορές, προκειμένου να αποφύγουν ζημιές, γεγονός που ενισχύει τον φόβο για πιθανές ελλείψεις στην αγορά.

Παράλληλα, η αυξημένη ζήτηση από χώρες του εξωτερικού, η μειωμένη παραγωγή λόγω ασθενειών, αλλά και η γενικότερη ακρίβεια επηρεάζουν τόσο τις τιμές όσο και την καταναλωτική συμπεριφορά, με αρκετούς να περιορίζουν τις ποσότητες ή να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις.

Στην έρευνα του Newsbomb.gr που ακολουθεί, παρουσιάζονται αναλυτικά οι λόγοι πίσω από τις αυξήσεις, η εικόνα της αγοράς, συμβουλές για την επιλογή του σωστού αρνιού, αλλά και τα μυστικά για το ιδανικό ψήσιμο.

Στα ύψη οι τιμές σε αρνί και κατσίκι

Σύμφωνα με τον κ. Ρούσσο, οι τιμές σε αρνί και κατσίκι κινούνται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο, με μικρές αποκλίσεις: «Η διαφορά είναι πολύ μικρή, περίπου 0,50 λεπτά έως 1 ευρώ. Αν το αρνί φτάσει τα 18 ευρώ το κιλό, το κατσίκι μπορεί να αγγίξει τα 19 ευρώ».

Ωστόσο, δεν αποκλείεται ακόμη και νέα αύξηση: «Η τιμή μπορεί να διατηρηθεί ή να ανέβει ακόμη και κατά 1 ευρώ, αν και όλοι ευελπιστούμε να υπάρξει αποκλιμάκωση».

Παραγγελίες με το... σταγονόμετρο – Φόβος για ελλείψεις

Η φετινή χρονιά διαφοροποιείται σημαντικά, καθώς οι κρεοπώλες λειτουργούν αυστηρά βάσει παραγγελιών: «Δεν θα πάρουμε έξτρα αρνιά φέτος. Άλλες χρονιές υπήρχε επάρκεια ακόμη και το Μεγάλο Σάββατο. Φέτος αυτό δεν θα συμβεί».

Ο κ. Ρούσσος απευθύνει σαφή προτροπή στους καταναλωτές: «Καλούμε τον κόσμο να κάνει έγκαιρα τις παραγγελίες του, ώστε να γνωρίζουμε κι εμείς πόσα κομμάτια να προμηθευτούμε».

Όπως εξηγεί, το ρίσκο για τους επαγγελματίες είναι μεγάλο: «Αν ένας κρεοπώλης πάρει 10 αρνιά παραπάνω και δεν πουληθούν, η ζημιά μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 έως 1.400 ευρώ».

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ//ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI

Λιγότερο κρέας στο τραπέζι λόγω ακρίβειας

Η ακρίβεια έχει ήδη επηρεάσει τις αγορές των καταναλωτών: «Υπάρχει κόσμος που κάνει παραγγελίες, αλλά αγοράζει μικρότερες ποσότητες σε σχέση με άλλες χρονιές».

Παράλληλα, δεν λείπουν και εκείνοι που αναζητούν εναλλακτικές: «Κάποιοι μας ζητούν να τους προτείνουμε κάτι διαφορετικό, λόγω κόστους».

Γιατί ανεβαίνουν οι τιμές

Οι λόγοι πίσω από την αύξηση είναι πολλαπλοί:

  • Αυξημένη ζήτηση από το εξωτερικό, κυρίως λόγω του καθολικού Πάσχα
  • Μεγάλη απορρόφηση ελληνικών αμνοεριφίων από την Ιταλία
  • Μειωμένη παραγωγή λόγω ασθενειών, όπως η ευλογιά

«Η Ιταλία τραβάει μεγάλες ποσότητες και αυτό δημιουργεί έλλειψη στην εγχώρια αγορά», επισημαίνει.

Το πραγματικό κόστος για τον κρεοπώλη

Ο πρόεδρος των κρεοπωλών αποκαλύπτει ότι το περιθώριο κέρδους είναι ελάχιστο: «Όταν το αρνί φεύγει από τον παραγωγό στα 10 ευρώ, με τα μεταφορικά, τα σφαχτικά, τον ΦΠΑ και τις απώλειες, φτάνει στον κρεοπώλη περίπου στα 16,5 ευρώ. Γι’ αυτό καταλήγει στα 18-19 ευρώ στον καταναλωτή».

Αβέβαιη η εικόνα της αγοράς

Την ίδια στιγμή, δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία για τον συνολικό αριθμό πωλήσεων: «Έχουμε ζητήσει στοιχεία από το Υπουργείο, αλλά δεν υπάρχει πλήρης εικόνα. Ένα μέσο κρεοπωλείο πουλά 80-100 αρνιά, ενώ πιο κεντρικά καταστήματα μπορεί να φτάσουν και τα 200-300, αντίστοιχα».

Πώς να διαλέξετε το σωστό αρνί

Ο κ. Ρούσσος δίνει χρήσιμες συμβουλές:

  • Το φρέσκο αρνί έχει λαμπερό χρώμα
    Δεν πρέπει να είναι ξεραμένο, ειδικά στο κεφάλι
    Στην Ελλάδα τα αρνιά είναι νωπά και όχι κατεψυγμένα

«Κατεψυγμένα αρνιά υπάρχουν μόνο από εισαγωγές και συνήθως δεν προτιμώνται», τονίζει.

Μυστικά για τέλειο ψήσιμο

Για τον φούρνο:

  • Χαμηλή θερμοκρασία
  • Περίπου 3,5 ώρες ψήσιμο
  • Γκριλ στο τέλος για τραγανή πέτσα

Για τη σούβλα:

  • Καλό δέσιμο
  • Ψήσιμο αρχικά ψηλά από τη φωτιά
  • Σταδιακό χαμήλωμα

«Μόλις αρχίσει να "αφρίζει" το λίπος, σημαίνει ότι είναι έτοιμο», εξηγεί.

Για καλύτερο αποτέλεσμα:

  • Άφθονο αλάτι και πιπέρι
  • Χρήση μπόλιας για περισσότερη υγρασία και ζουμερό αποτέλεσμα
07:48ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Επιστρέφει σήμερα στη Γη - Τα δεκατρία λεπτά «κόλασης» και το «δεν υπάρχει σχέδιο Β»

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Χαμενεΐ: Tο Ιράν θα εισέλθει «σε μια νέα φάση στη διαχείριση των στενών του Ορμούζ»

07:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της Ελλάδας: Όλα τα δεδομένα κι η 10η θέση στο UEFA Ranking που δυσκόλεψε

07:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Afrika Bambaataa - Ήταν πρωτοπόρος του hip hop

07:25LIFESTYLE

Οκτώ σειρές που θα δούμε την επόμενη τηλεοπτική χρονιά

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα ανοίγουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα

07:21TRAVEL

Καλαμαύκα: Τα «Μετέωρα» της Κρήτης αναγεννιούνται – Οι 40 πηγές «ξύπνησαν» ξανά

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Οι viral λαμπάδες της Θεσσαλονίκης: Chat Gpt, «six-seven», κοκτέιλ και… χειριστήρια PlayStation

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συννεφιά και ψύχρα σήμερα Μεγάλη Παρασκευή - Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αττική

07:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πασχαλινές κόντρες αντιπολίτευσης με Γεωργιάδη, Λαζαρίδη για ΟΠΕΚΕΠΕ και... πτυχία

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η Naval Group κατασκευάζει τις φρεγάτες FDI τόσο γρήγορα - Βίντεο

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Φως: Πώς θα γίνει η αφή και η μεταφορά στην Ελλάδα - Με βραχιολάκι 2.750 άτομα στην τελετή

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα με... άγχος: Ακριβότερο αρνί, λιγότερες ποσότητες – Όλα όσα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Σούπερ «Ελ Νίνιο» φέτος: Η «θερμική βόμβα» του Ειρηνικού φέρνει παγκόσμια ατμοσφαιρική επανεκκίνηση

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση New Yorker: Πώς θα ξεδιπλωνόταν μια χερσαία εισβολή στο Ιράν - Το παράδειγμα του Ιράκ

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκαν σε τάφο πάπυροι 3.000 ετών – Τα μηνύματα τους δεν έχουν αποκρυπτογραφηθεί

06:11ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Διπλωματικός πυρετός στη Μέση Ανατολή υπό την απειλή νέας ανάφλεξης

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Η κορύφωση του Θείου Δράματος

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Απριλίου

05:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Τι πληρώνουν έως τις 17 Απριλίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

09:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Σούπερ «Ελ Νίνιο» φέτος: Η «θερμική βόμβα» του Ειρηνικού φέρνει παγκόσμια ατμοσφαιρική επανεκκίνηση

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα θα ανοίξουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα

14:41LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Ο Λεωνίδας θέλει τον Μαρκόπουλο νεκρό - Πότε θα δούμε τα νέα επεισόδια

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συννεφιά και ψύχρα σήμερα Μεγάλη Παρασκευή - Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αττική

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Η κορύφωση του Θείου Δράματος

00:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Κάποιοι δεν έχουν καταλάβει σε ποιο σύλλογο βρίσκονται»

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα ανοίγουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα

22:19LIFESTYLE

Γιάννης Αεράκης: Συγκινεί ο γνωστός youtuber που διαγνώστηκε με καρκίνο: «Μην έχετε τίποτα δεδομένο»

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Διαβατήρια: Τι αλλάζει από αύριο - Ποιους αφορά

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η Naval Group κατασκευάζει τις φρεγάτες FDI τόσο γρήγορα - Βίντεο

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες σκηνές πάνω από φέρετρο - Χήρα και ερωμένη του νεκρού τσακώθηκαν στην κηδεία

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση New Yorker: Πώς θα ξεδιπλωνόταν μια χερσαία εισβολή στο Ιράν - Το παράδειγμα του Ιράκ

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Φως: Πώς θα γίνει η αφή και η μεταφορά στην Ελλάδα - Με βραχιολάκι 2.750 άτομα στην τελετή

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συμβεί αν σβήσει ο Ήλιος: Τα 8 δραματικά λεπτά για την ανθρωπότητα

07:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πασχαλινές κόντρες αντιπολίτευσης με Γεωργιάδη, Λαζαρίδη για ΟΠΕΚΕΠΕ και... πτυχία

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη δήλωση της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο: «Δεν είχα καμία σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν»

23:12ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Πέμπτη: Αυτό είναι το δέντρο του Ιούδα - Εντυπωσιάζει με το ρόδινο χρώμα του

07:25LIFESTYLE

Οκτώ σειρές που θα δούμε την επόμενη τηλεοπτική χρονιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ