Πάσχα με... άγχος: Ακριβότερο αρνί, λιγότερες ποσότητες – Όλα όσα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Ετοιμαζονται τα κρεοπωλεια για να διαθεσουν το οβελια στους καταναλωτες για το Πασχα-- ΦΩΤΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI

Ακριβότερο αναμένεται να είναι φέτος το πασχαλινό τραπέζι, με τις τιμές σε αρνί και κατσίκι να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, ενώ όλα δείχνουν πως η αγορά θα λειτουργήσει με αυστηρό προγραμματισμό και περιορισμένες ποσότητες.

Οι καταναλωτές καλούνται να κάνουν έγκαιρα τις παραγγελίες τους, καθώς η επάρκεια δεν θεωρείται δεδομένη, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Κρεοπωλών Αθήνας – Αττικής, Θεόδωρο Ρούσσο, οι τιμές αναμένεται να διαμορφωθούν στα 17-19 ευρώ το κιλό, με μικρές διακυμάνσεις μεταξύ αρνιού και κατσικιού, ενώ δεν αποκλείεται περαιτέρω αύξηση.

Την ίδια ώρα, οι επαγγελματίες του κλάδου προχωρούν σε πιο συγκρατημένες αγορές, προκειμένου να αποφύγουν ζημιές, γεγονός που ενισχύει τον φόβο για πιθανές ελλείψεις στην αγορά.

Παράλληλα, η αυξημένη ζήτηση από χώρες του εξωτερικού, η μειωμένη παραγωγή λόγω ασθενειών, αλλά και η γενικότερη ακρίβεια επηρεάζουν τόσο τις τιμές όσο και την καταναλωτική συμπεριφορά, με αρκετούς να περιορίζουν τις ποσότητες ή να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις.

Στην έρευνα του Newsbomb.gr που ακολουθεί, παρουσιάζονται αναλυτικά οι λόγοι πίσω από τις αυξήσεις, η εικόνα της αγοράς, συμβουλές για την επιλογή του σωστού αρνιού, αλλά και τα μυστικά για το ιδανικό ψήσιμο.

Στα ύψη οι τιμές σε αρνί και κατσίκι

Σύμφωνα με τον κ. Ρούσσο, οι τιμές σε αρνί και κατσίκι κινούνται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο, με μικρές αποκλίσεις: «Η διαφορά είναι πολύ μικρή, περίπου 0,50 λεπτά έως 1 ευρώ. Αν το αρνί φτάσει τα 18 ευρώ το κιλό, το κατσίκι μπορεί να αγγίξει τα 19 ευρώ».

Ωστόσο, δεν αποκλείεται ακόμη και νέα αύξηση: «Η τιμή μπορεί να διατηρηθεί ή να ανέβει ακόμη και κατά 1 ευρώ, αν και όλοι ευελπιστούμε να υπάρξει αποκλιμάκωση».

Παραγγελίες με το... σταγονόμετρο – Φόβος για ελλείψεις

Η φετινή χρονιά διαφοροποιείται σημαντικά, καθώς οι κρεοπώλες λειτουργούν αυστηρά βάσει παραγγελιών: «Δεν θα πάρουμε έξτρα αρνιά φέτος. Άλλες χρονιές υπήρχε επάρκεια ακόμη και το Μεγάλο Σάββατο. Φέτος αυτό δεν θα συμβεί».

Ο κ. Ρούσσος απευθύνει σαφή προτροπή στους καταναλωτές: «Καλούμε τον κόσμο να κάνει έγκαιρα τις παραγγελίες του, ώστε να γνωρίζουμε κι εμείς πόσα κομμάτια να προμηθευτούμε».

Όπως εξηγεί, το ρίσκο για τους επαγγελματίες είναι μεγάλο: «Αν ένας κρεοπώλης πάρει 10 αρνιά παραπάνω και δεν πουληθούν, η ζημιά μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 έως 1.400 ευρώ».

Λιγότερο κρέας στο τραπέζι λόγω ακρίβειας

Η ακρίβεια έχει ήδη επηρεάσει τις αγορές των καταναλωτών: «Υπάρχει κόσμος που κάνει παραγγελίες, αλλά αγοράζει μικρότερες ποσότητες σε σχέση με άλλες χρονιές».

Παράλληλα, δεν λείπουν και εκείνοι που αναζητούν εναλλακτικές: «Κάποιοι μας ζητούν να τους προτείνουμε κάτι διαφορετικό, λόγω κόστους».

Γιατί ανεβαίνουν οι τιμές

Οι λόγοι πίσω από την αύξηση είναι πολλαπλοί:

Αυξημένη ζήτηση από το εξωτερικό, κυρίως λόγω του καθολικού Πάσχα

Μεγάλη απορρόφηση ελληνικών αμνοεριφίων από την Ιταλία

Μειωμένη παραγωγή λόγω ασθενειών, όπως η ευλογιά

«Η Ιταλία τραβάει μεγάλες ποσότητες και αυτό δημιουργεί έλλειψη στην εγχώρια αγορά», επισημαίνει.

Το πραγματικό κόστος για τον κρεοπώλη

Ο πρόεδρος των κρεοπωλών αποκαλύπτει ότι το περιθώριο κέρδους είναι ελάχιστο: «Όταν το αρνί φεύγει από τον παραγωγό στα 10 ευρώ, με τα μεταφορικά, τα σφαχτικά, τον ΦΠΑ και τις απώλειες, φτάνει στον κρεοπώλη περίπου στα 16,5 ευρώ. Γι’ αυτό καταλήγει στα 18-19 ευρώ στον καταναλωτή».

Αβέβαιη η εικόνα της αγοράς

Την ίδια στιγμή, δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία για τον συνολικό αριθμό πωλήσεων: «Έχουμε ζητήσει στοιχεία από το Υπουργείο, αλλά δεν υπάρχει πλήρης εικόνα. Ένα μέσο κρεοπωλείο πουλά 80-100 αρνιά, ενώ πιο κεντρικά καταστήματα μπορεί να φτάσουν και τα 200-300, αντίστοιχα».

Πώς να διαλέξετε το σωστό αρνί

Ο κ. Ρούσσος δίνει χρήσιμες συμβουλές:

Το φρέσκο αρνί έχει λαμπερό χρώμα

Δεν πρέπει να είναι ξεραμένο, ειδικά στο κεφάλι

Στην Ελλάδα τα αρνιά είναι νωπά και όχι κατεψυγμένα

«Κατεψυγμένα αρνιά υπάρχουν μόνο από εισαγωγές και συνήθως δεν προτιμώνται», τονίζει.

Μυστικά για τέλειο ψήσιμο

Για τον φούρνο:

Χαμηλή θερμοκρασία

Περίπου 3,5 ώρες ψήσιμο

Γκριλ στο τέλος για τραγανή πέτσα

Για τη σούβλα:

Καλό δέσιμο

Ψήσιμο αρχικά ψηλά από τη φωτιά

Σταδιακό χαμήλωμα

«Μόλις αρχίσει να "αφρίζει" το λίπος, σημαίνει ότι είναι έτοιμο», εξηγεί.

Για καλύτερο αποτέλεσμα: