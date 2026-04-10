Ρόδος: Εκτός κινδύνου το 4 μηνών βρέφος - Σε νομικές περιπέτειες οι Ισραηλινοί γονείς

Ξεπέρασε τα δύσκολα το τεσσάρων μηνών βρέφος από το Ισραήλ, το οποίο στις αρχές του μήνα μεταφέρθηκε εσπευσμένα με αεροδιακομιδή από τη Ρόδο στην Αθήνα στο Παίδων «Αγία Σοφία» με σηπτική καταπληξία ένεκα πνευμονίας.

Το παιδί, έχει πλέον αποσωληνωθεί, έχει βγει από την εντατική και πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε θάλαμο, ενώ η οικογένεια προσέλαβε δικηγόρο για νομική εκπροσώπηση, καθώς έχει σχηματιστεί δικογραφία εξαιτίας αντικρουόμενων ισχυρισμών με το νοσοκομείο του νησιού.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η εφημερίδα Δημοκρατική της Ρόδου, δίνοντας το χρονικό της υπόθεσης, και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων, το παιδί μεταφέρθηκε από τους Ισραηλινούς γονείς τους, ηλικίας 31 και 30 ετών, από το ξενοδοχείο όπου έμεναν στα επείγοντας του νοσοκομείου, όπου πήγαν με ταξί.

Στα Επείγοντα, ο εφημερεύων παιδίατρος εξέτασε το βρέφος, το οποίο εμφάνιζε δυσχέρεια στην αναπνοή, πυρετό και μειωμένη σίτιση.

Στην κατάθεσή της, η 31χρονη μητέρα περιέγραψε ικανοποιητικούς ζωτικούς δείκτες κατά την εισαγωγή: κορεσμό οξυγόνου 100%, παλμούς 170 και ομαλές αναπνοές, με θερμοκρασία 37,2 βαθμών Κελσίου. Παρά ταύτα, ο εφημερεύων παιδίατρος έκρινε ότι απαιτείται νοσηλεία. Το βρέφος μεταφέρθηκε στην παιδιατρική κλινική, εισήχθη σε δωμάτιο και ξεκίνησε χορήγηση ορού μετά από εξετάσεις αίματος.

Τι ισχυρίζεται η μητέρα

Τέσσερις ώρες αργότερα, και ενώ ο ορός δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί, οι γονείς του βρέφους αποχώρησαν από το νοσοκομείο. Η πράξη αυτή καταγράφηκε από τις αστυνομικές αρχές ως έξοδος λάθρα, παρά τη σαφή αντίθετη γνώμη του θεράποντος ιατρού, και αποτελεί τον πυρήνα της ποινικής διερεύνησης που ακολούθησε.

Η εκδοχή της 31χρονης μητέρας, δίνει άλλη εικόνα, υποστηρίζοντας πως οι συνθήκες στο νοσοκομείο ήταν απαράδεκτες, περιγράφοντας παρουσία γατών, εντός των χώρων.

Κατέθεσε ότι, όταν ρώτησαν τη νοσοκόμα σχετικά με την αποχώρησή τους, εκείνη τους ανακοίνωσε ότι ο γιατρός ήταν απασχολημένος και δεν μπορούσε να έρθει, μεταφέροντάς τους ωστόσο τη δική του θέση: είτε να παραμείνουν αναμένοντάς τον είτε η νοσοκόμα να αφαιρέσει η ίδια τον ορό και να αποχωρήσουν.

Σύμφωνα με την ίδια, η οικογένεια επέλεξε τη δεύτερη επιλογή, πήραν το μωρό και αναχώρησαν πάλι με ταξί για το ξενοδοχείο. Η 31χρονη υπογράμμισε ότι αποχώρησε «σύμφωνα με τις οδηγίες του νοσοκομείου».

Ώρες αργότερα η κατάσταση του παιδιού επιδεινώθηκε, και παρά τις αρχικές καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις επισκεπτών γιατρών, τελικά κλήθηκε ασθενοφόρο.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η μητέρα στην κατάθεσή της ανέφερε ότι κάλεσαν ασθενοφόρο «περίπου στις 12:00», στοιχείο που έρχεται σε αντίθεση με τον επίσημο χρόνο άφιξης του βρέφους στο νοσοκομείο, ο οποίος καταγράφηκε στις 19:53, σύμφωνα με την κατάθεση του εφημερεύοντος παιδιάτρου. Το χρονικό αυτό κενό αποτελεί ένα από τα σημεία που η προανάκριση καλείται να διαλευκάνει.

Στο νοσοκομείο ο κλινικοεργαστηριακός έλεγχος και η ακτινογραφία θώρακος ανέδειξαν εικόνα σηπτικής καταπληξίας ένεκα πνευμονίας, κατάσταση άμεσα απειλητική για τη ζωή. Το βρέφος διασωληνώθηκε αμέσως και χορηγήθηκε εντατική φαρμακευτική αγωγή, ενώ κινήθηκαν ταυτόχρονα διαδικασίες αεροδιακομιδής. Κατά τον εφημερεύοντα παιδίατρο, η κατάσταση του βρέφους κατά την παραλαβή του από το πλήρωμα του ασθενοφόρου παρέμενε κρίσιμη.

Ο παιδίατρος ήταν κατηγορηματικός ως προς τη σχέση αιτίου και αποτελέσματος: εάν το βρέφος παρέμενε υπό ιατρική παρακολούθηση, οποιαδήποτε επιπλοκή θα είχε αντιμετωπιστεί άμεσα και δεν θα είχε φτάσει στο σημείο να διακομιστεί σε κρίσιμη για τη ζωή του κατάσταση. Ως προς το ποιος από τους δύο γονείς πήρε την απόφαση να αποχωρήσουν, ο παιδίατρος κατέθεσε, βάσει πληροφοριών από συναδέλφους που ήταν παρόντες εκείνη τη νύχτα, ότι η απόφαση ελήφθη από κοινού και από τους δύο.

Το παιδί συνόδευσε ο πατέρας, ενώ η μητέρα έμεινε στη Ρόδο μαζί με τα άλλα τρία παιδιά της οικογένειας.

Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία για περιστατικό έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο και το επόμενο πρωί η μητέρα του βρέφους συνελήφθη.

Η ισραηλινή οικογένεια αμφισβητεί ευθέως τα πραγματικά περιστατικά όπως αποτυπώθηκαν στο αστυνομικό αρχείο και να επιφυλάσσεται αξιώσεων αναφορικά με τις συνθήκες νοσηλείας.



