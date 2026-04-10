Συνελήφθη εγγονή πασίγνωστου πολιτικού για κατοχή ναρκωτικών

Στη σύλληψη της εγγονής πασίγνωστου πολιτικού και ενός φίλου της προχώρησαν αστυνομικοί τα ξημερώματα της Παρασκευής στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 02:20, όταν οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν από τις αρχές και υποβλήθηκαν σε έλεγχο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατοχή του φίλου της βρέθηκαν ένα στιλέτο, ένα φυσίγγιο καθώς και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Παράλληλα, ναρκωτικά φέρεται να εντοπίστηκαν και στην ίδια.

Μετά τη σύλληψή τους, οι δύο οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Συντάγματος ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

