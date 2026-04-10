Σε εξέλιξη η μαζική έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα - Αυξημένη η κίνηση σε λιμάνια, ΚΤΕΛ και διόδια

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται οι υπηρεσίες τροχαίας με αυξημένη παρουσία και μέσα για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών κατά την περίοδο του Πάσχα.

Η φετινή πασχαλινή έξοδος δείχνει να εξελίσσεται σε μία από τις μαζικότερες των τελευταίων ετών με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι ο αριθμός των οχημάτων που θα περάσουν τα διόδια θα ξεπεράσεις τις 450 χιλιάδες.

Αλλά και στα λιμάνια της χώρας καταγράφεται το αδιαχώρητο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία και τις εκτιμήσεις του Λιμενικού Σώματος, για την την Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, από το λιμάνι του Πειραιά και την πύλη Τζελέπη αναχώρησαν 20 πλοία με τουλάχιστον 20.225 να ταξιδεύουν με αυτά.

Για τον Αργοσαρωνικό πραγματοποιήθηκαν 23 απόπλοι συμβατικών επιβατηγών-οχηματαγωγών και 15 αναχωρήσεις υδροπτέρυγων.

Από τη Ραφήνα αναχώρισαν για τις Κυκλάδες, 11 πλοίο με εκτιμώμενη αναχώρηση 7.440 επιβατών, καθώς και τέσσερα επιπλέον δρομολόγια προς Μαρμάρι.

Από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν εννέα απόπλοι με την επιβατική κίνηση να υπολογίζεται σε 2.284 αναχωρήσεις επιβατών.

Αντίστοιχος αριθμός πλοίων για δρομολόγια προς ολόκληρη τη νησιωτική Ελλάδα έχει προγραμματιστεί και σήμερα Μεγάλη Παρασκευή, από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Μόνο από το λιμάνι του Πειραιά για σήμερα έχουν προγραμματιστεί τουλάχιστον 16 δρομολόγια για Κυκλάδες, 18 για τον Αργοσαρωνικό, ενώ από την Ραφήνα για Κυκλάδες θα φύγουν τουλάχιστον 12 πλοία.

Αυξημένη η κίνηση και στο ΚΤΕΛ Κηφισού

Με πληρότητα που αγγίζει το 100% αναχωρούν τα λεωφορεία από το σταθμό υπεραστικών στον Κηφισό με τους επιβάτες να κατακλύζουν τον χώρο περιμένοντας να ταξιδέψουν προς τους αγαπημένους τους προορισμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Από νωρίς σήμερα το πρωί η κίνηση στον υπεραστικό σταθμό είναι πολύ αυξημένη ενώ τα προγραμματισμένα δρομολόγια για ολόκληρη τη χώρα ξεπερνούν τα 400.

Υπολογίζεται ότι πάνω από 15 χιλιάδες άνθρωποι θα ταξιδέψουν σήμερα με τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ.

ΕΛ.ΑΣ.: Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την Ελλάδα για την περίοδο του Πάσχα

Από σήμερα Μεγάλη Παρασκευή έως και την Κυριακή 19 Απριλίου, αυξημένα είναι τα μέτρα της Τροχαίας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε βάσει του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για πλήρη και συνεχή δραστηριοποίηση όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας και περιλαμβάνει:

εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων,

αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.),αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, ανάπτυξη μέτρων και ειδικών δράσεων σε τόπους που θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις, συνεργασία με συναρμόδιους Φορείς και Υπηρεσίες, καθώς και ενημέρωση των πολιτών μέσω των Γραφείων Τύπου, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, τόσο το προσωπικό, όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης.

Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.