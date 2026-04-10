Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που Ρομά ξηλώνουν χαλκό από φανάρια σε γραμμές του ΟΣΕ

Το περιστατικό καταγράφηκε στα Παλαιοφάρσαλα Λάρισας, εκεί όπου τους δύο Ρομά «τσάκωσε» το drone την ώρα που ξήλωναν καλώδια φωτοσήμανσης.

Στο βίντεο του Star έχουν καταγραφεί τα πρόσωπα των δύο δραστών όπως και η πινακίδα του φορτηγού, με αποτέλεσμα η αστυνομία να καταφέρει να φτάσει στα ίχνη τους πολύ εύκολα, και να τους συλλάβει. Το drone ανήκει στον ΟΣΕ καθώς με αυτόν τον τρόπο επιτηρεί το σιδηροδρομικό δίκτυο για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών.

Οι δράστες πιάστηκαν στη …φάκα να κλέβουν ειδικότερα, καλώδια του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου Αμαξοστοιχιών (ETCS), στην γραμμή του ΟΣΕ κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Παλαιοφαρσάλων, η οποία και ανακατασκευάζεται.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες Μ. Πέμπτη στο Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Λάρισας, με τη δίκη να έχει οριστεί για 14 Οκτωβρίου 2026.

Πρόκειται για έναν 52χρονο και έναν 31χρονο με ιστορικό στην αστυνομία για άλλα αδικήματα.