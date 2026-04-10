Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση στο «Παπαγεωργίου» 61χρονη μετά από παράσυρση

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής στην λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά), στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε την στην προσπάθεια της 61χρονης γυναίκας να διασχίσει τον δρόμο. Η άτυχη γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στο ρεύμα εξόδου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Σημειώνεται ότι ο οδηγός του οχήματος παρέμεινε στο σημείο και δεν εγκατέλειψε την τραυματία.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο καθώς επίσης και Κινητή Μονάδα για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Η γυναίκα διακομίσθηκε σε κρίσιμη κατάσταση με πολλαπλές κακώσεις στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και διασωληνώθηκε αμέσως με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

