Συγκινεί η περιφορά του Eπιταφίου πίσω από τα κάγκελα των φυλακών της Ν. Αλικαρνασσού

Snapshot Η περιφορά του Επιταφίου πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο των φυλακών της Νέας Αλικαρνασσού με ιδιαίτερη συγκίνηση και κατάνυξη.

Η τελετή απέκτησε συμβολική διάσταση, αντικατοπτρίζοντας την προσωπική λύτρωση και τον σωφρονισμό των κρατουμένων.

Οι κρατούμενοι συμμετείχαν ενεργά στην πομπή, δείχνοντας σεβασμό στη θυσία του Θεανθρώπου και αναζητώντας ελπίδα μέσα από το μήνυμα της Ανάστασης.

Ο Επιτάφιος θρήνος και τα εγκώμια ψάλλονται στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου εντός των φυλακών, ενισχύοντας το πνευματικό κλίμα.

Η μυρωδιά από το θυμιατήρι και τα λουλούδια παρέμεινε μετά το κλείδωμα των κελιών, συμβολίζοντας τη διαρκή παρουσία της πίστης και της ελπίδας.

Η Μεγάλη Παρασκευή είναι ημέρα πένθους, εσωτερικών διεργασιών, προσωπικού απολογισμού. Η ημέρα που η «συγγνώμη» αποκτά άλλη διάσταση, καθώς ετοιμάζεται να διαδοθεί το λαμπρό μήνυμα της Ανάστασης, η πεμπτουσία της χριστιανικής πίστης που εδράζεται στο μεγάλο μήνυμα της Αγάπης.

Αυτή η περιφορά του Επιταφίου, υπό το φως του ήλιου, δεν είναι ανοιχτή. Δεν γίνεται σε μια ενορία με τον κόσμο να προσκυνά το Σώμα του Εσταυρωμένου. Αυτή τη Μεγάλη Παρασκευή, όμως, η συγκίνηση περισσεύει και η κατάνυξη πολλαπλασιάζεται.

Η μορφή του «ληστή» του Γολγοθά που εξασφαλίζει τη μετάβαση στην Ουράνια Βασιλεία, παίρνει μία διαφορετική διάσταση στη «γκρίζα» αυλή των φυλακών της Νέας Αλικαρνασσού, πίσω από τους ψηλούς τοίχους και το συρματόπλεγμα. Πρόσωπα αδρά, σκεπτικά, ανθρώπινες ιστορίες, συνωθούνται στο συναίσθημα που πλημμυρίζει το σωφρονιστικό κατάστημα. Η περιφορά του Επιταφίου στο προαύλιο των φυλακών προσλαμβάνει ένα ιδιαίτερο φορτίο που καμία ενορία δεν μπορεί να συλλάβει. Το «Ω, Γλυκύ μου έαρ» δεν ψάλλεται μόνο για τον Θεάνθρωπο, αλλά και για την προσωπική χαμένη «άνοιξη» του καθενός από τους εγκλείστους.

Οι Ώρες, η Αποκαθήλωση, ο Επιτάφιος Θρήνος, τα Εγκώμια «συμπυκνώνονται» στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, αλλά η κατάνυξη των μορφών με τα σκυμμένα κεφάλια «ξεχειλίζει».

Χέρια ανθρώπων που έκαναν τα δικά τους λάθη, βιώνοντας τώρα τη διαδικασία του σωφρονισμού, σηκώνουν στιβαρά τον Σταυρό που προηγείται της πομπής. Ακολουθεί ο στολισμένος Επιτάφιος, και η θρησκευτική περιφορά μετατρέπεται σε προσευχή για την προσωπική λύτρωση.

Στο πέρασμα του Επιταφίου οι κρατούμενοι σκύβουν το κεφάλι από σέβας στη Θυσία του Θεανθρώπου. Η περιφορά ολοκληρώνεται, τα κελιά κλειδώνονται και πάλι, αλλά η μυρωδιά από το θυμιατήρι και τα λουλούδια είναι διάχυτη.

Το μήνυμα της Ανάστασης γίνεται ελπίδα και ο Γολγοθάς η πορεία του προσωπικού σωφρονισμού. Εξάλλου, ο Βασιλέας των Αγγέλων ολοκλήρωσε την ενσαρκωμένη πορεία του στη Γη, ανάμεσα σε δύο κακούργους.

Πηγή: cretalive.gr

