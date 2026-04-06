Χίος: Με σοβαρά εγκαύματα β' βαθμού οι τραυματίες από την έκρηξη σε παρασκευαστήριο ρουκετών

Αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά και με τον Νόμο βρίσκονται οι τέσσερες τραυματίες που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια έκρηξης σε παρασκευαστήριο ρουκετών στο Βροντάδο της Χίου.

Οι τραυματίες νοσηλεύονται στη χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου Χίου, οι οποίοι την Κυριακή το βράδυ τραυματίστηκαν σοβαρά από την έκρηξη που προκλήθηκε σε χώρο όπου έφτιαχναν ρουκέτες για το... εκρηκτικό έθιμο του ρουκετοπόλεμου μεταξύ δύο ενοριών στο χωριό Βροντάδο της Χίου.

Συνολικά πέντε άτομα διακομίσθηκαν αρχικά στα επείγοντα του Νοσοκομείου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι τέσσερις εξ αυτών κρίθηκε αναγκαίο να παραμείνουν για νοσηλεία, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων τους.

Εγκαύματα στο 50% του σώματός τους

Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, Νίκο Σμυρνιούδη, το πρωί της Δευτέρας 6/4/2026 στο Νοσοκομείο Χίου παραμένουν νοσηλευόμενοι στην Χειρουργική Κλινική τρεις άνδρες και μία γυναίκα με εκτεταμένα εγκαύματα.

«Τα εγκαύματα είναι μέχρι και δευτέρου βαθμού και καλύπτουν έως και το 50% της επιφάνειας του σώματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως επισημάνθηκε, η κατάσταση των τραυματιών θα επανεκτιμηθεί εντός της ημέρας, ενώ δεν αποκλείεται η διακομιδή τους σε νοσοκομείο της Αθήνας, σε περίπτωση που απαιτηθεί η συνδρομή πλαστικού χειρουργού.

Διώξεις από την Αστυνομία

Την ίδια στιγμή, η Αστυνομία προχώρησε στην άσκηση διώξεων σε βάρος των τραυματιών για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών, ενώ από το πρωί έχουν ξεκινήσει εκτεταμένοι έλεγχοι στο Βροντάδο, σε σημεία όπου οι Αρχές γνωρίζουν ότι παρασκευάζονται ρουκέτες.

