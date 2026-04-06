Χίος: Στο νοσοκομείο πέντε άτομα με σοβαρά εγκαύματα - Κατασκεύαζαν ρουκέτες
Οι τέσσερις από τους πέντε παραμένουν για νοσηλεία στην χειρουργική κλινική
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στο Νοσοκομείο της Χίου διακομίσθηκαν το βράδυ της Κυριακής πέντε νεαροί, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε χώρο κατασκευής ρουκετών στον Βροντάδο, με τους τέσσερις εξ αυτών να παραμένουν κλινήρεις στη Χειρουργική Κλινική.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να προκληθεί ανάφλεξη υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των αυτοσχέδιων ρουκετών του γνωστού εθίμου του ρουκετοπόλεμου.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:36 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κλειστές οι τράπεζες για 4 ημέρες - Πώς θα κάνουμε τις συναλλαγές μας
08:22 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή
07:58 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η θρυλική Lola T70 επιστρέφει ως supercar με 500 ίππους
07:10 ∙ ΕΛΛΑΔΑ