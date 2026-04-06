Χίος: Στο νοσοκομείο πέντε άτομα με σοβαρά εγκαύματα - Κατασκεύαζαν ρουκέτες

Στο Νοσοκομείο της Χίου διακομίσθηκαν το βράδυ της Κυριακής πέντε νεαροί, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε χώρο κατασκευής ρουκετών στον Βροντάδο, με τους τέσσερις εξ αυτών να παραμένουν κλινήρεις στη Χειρουργική Κλινική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να προκληθεί ανάφλεξη υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των αυτοσχέδιων ρουκετών του γνωστού εθίμου του ρουκετοπόλεμου.