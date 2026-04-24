Τεχνητή νοημοσύνη: Το μεγάλο στοίχημα του επιχειρηματικού μετασχηματισμού

Η τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί ολιστική ενσωμάτωση στις επιχειρήσεις με έμφαση στην εμπιστοσύνη, την αξιοποίηση δεδομένων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων

  • Η τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί ολιστική ενσωμάτωση στις επιχειρήσεις με έμφαση στην εμπιστοσύνη, την αξιοποίηση δεδομένων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
  • Στον κλάδο των media, η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης πληροφορίας, με τους χρήστες να προτιμούν πλατφόρμες όπως TikTok και Instagram.
  • Οι επιχειρήσεις δεν είναι πλήρως έτοιμες για την τεχνητή νοημοσύνη και πρέπει να διαχειριστούν την αλλαγή στην εργασία μέσω reskilling των εργαζομένων.
  • Η υπεύθυνη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης βασίζεται στη διακυβέρνηση, την αξιολόγηση κινδύνων και τη συνεχή παρακολούθηση των συστημάτων.
  • Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη χρηματοδότηση ενισχύει την ταχύτητα και ακρίβεια στην εκτίμηση πιστοληπτικής ικανότητας, προάγοντας την εμπιστοσύνη και τη δίκαιη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.
Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ως μοχλού μετασχηματισμού για επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και οι προκλήσεις που αναδύονται σε επίπεδο στρατηγικής, διακυβέρνησης και ανθρώπινου δυναμικού, βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης στο πλαίσιο του 11 Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Εκπρόσωποι της αγοράς, της τεχνολογίας και της επιχειρηματικής κοινότητας ανέδειξαν, στο πάνελ που συντόνισε ο Νίκος Μανιάτης, Partner, Υπεύθυνος Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού, της KPMG στην Ελλάδα, την ανάγκη μετάβασης από την αποσπασματική υιοθέτηση εργαλείων σε μια ολιστική προσέγγιση ενσωμάτωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης, με έμφαση στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, την αξιοποίηση των δεδομένων και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.

Η Rosie Allimonos, CEO & Co-founder, HERA Media Group, Group Technology & AI Advisor στην Alter Ego Media υπογράμμισε: «Το πιο σημαντικό είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να κατανοήσουν ότι διαμορφώνεται μια νέα νοοτροπία γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη και ότι αποτελεί συνεργάτη μας, όχι απλώς ένα εργαλείο».

Όπως ανέφερε, η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον κλάδο των media, όχι μόνο στην ταχύτητα παραγωγής περιεχομένου, αλλά κυρίως στον τρόπο διανομής και κατανάλωσης της πληροφορίας. Σύμφωνα με την ίδια, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δεν ανταγωνίζονται πλέον μόνο μεταξύ τους, αλλά με τον συνολικό τρόπο πρόσβασης των πολιτών στην πληροφορία, καθώς η επισκεψιμότητα στις παραδοσιακές ιστοσελίδες μειώνεται, αφού οι χρήστες στρέφονται όλο και περισσότερο σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram, αλλά και απευθείας σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα για την ενημέρωσή τους.

Η Δέσποινα Δοξάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ της ΔΕΗ τόνισε ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι ακόμη πλήρως έτοιμες να υιοθετήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη, επισημαίνοντας ότι συχνά η προσέγγιση παραμένει αποσπασματική, ενώ πρόκειται για μια οριζόντια αλλαγή που στη συνέχεια εξειδικεύεται. Παρουσίασε παραδείγματα, όπως η χρήση «ΑΙ Avatars» στην εξυπηρέτηση πελατών και έρευνας, αλλά και «AI agents» ως αυτόνομων ψηφιακών οντοτήτων με μετρήσιμη απόδοση και δυνατότητα συνεργασίας με ανθρώπινες ομάδες.

Επιπρόσθετα, αναφερόμενη στο κοινωνικό αποτύπωμα της τεχνητής νοημοσύνης, έθεσε το ζήτημα των αλλαγών στην εργασία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη reskilling των εργαζομένων. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι μόνο θέμα αποδοτικότητας, αλλά και βαθιάς αλλαγής στον τρόπο εργασίας», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι οι οργανισμοί θα πρέπει να διαχειριστούν ενεργά αυτή τη μετάβαση.

Η Dinah Rabe, Director Europe, BABL AI στη Γερμανία, υπογράμμισε τρεις βασικούς άξονες για την υπεύθυνη υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης: τη διακυβέρνηση, την αξιολόγηση κινδύνων και τη συστηματική παρακολούθηση καθώς και τη δοκιμή των συστημάτων.

Όπως σημείωσε, η δημιουργία ενός «μητρώου τεχνητής νοημοσύνης» είναι κομβικής σημασίας για την καταγραφή όλων των εφαρμογών εντός ενός οργανισμού, ενώ η αξιολόγηση κινδύνων λειτουργεί ως εργαλείο ιεράρχησης προτεραιοτήτων. Παράλληλα, η συνεχής παρακολούθηση μέσω συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Πέτρος Καπασούρης, Γενικός Διευθυντής της Τειρεσιας & Μέλος ΔΣ ACCIS δήλωσε: «Το μέλλον παραμένει αβέβαιο, όμως η Τειρεσίας, ως Γραφείο Πίστης, βλέπει στο μελλον, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην αξιόπιστη εκτίμηση της δυνατότητας αποπληρωμής πιστώσεων, τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις.

Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) επιτρέπει την επεξεργασία μεγαλύτερου όγκου δεδομένων με αυξημένη ταχύτητα και ακρίβεια, υποστηρίζοντας αποτελεσματικά κάθε αίτημα χρηματοδότησης. Παράλληλα, η Τειρεσίας με τον θεσμικό της ρόλο και την τεχνογνωσία της διασφαλίζει την ποιότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται, ελέγχοντας για ανακριβή ή κατασκευασμένα δεδομένα την πληροφορία που προέρχεται από επεξεργασία ΑΙ.

Με τον τρόπο αυτόν, ενισχύεται η εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και προάγεται ο υπεύθυνος δανεισμός. Τελικά, με περισσότερη και προπάντων, αξιόπιστη πληροφόρηση, υποστηρίζεται η διεύρυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, παρέχοντας δίκαιες ευκαιρίες τόσο σε ιδιώτες όσο και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακόμη και σε περιπτώσεις με περιορισμένο ή ανύπαρκτο πιστωτικό ιστορικό».

