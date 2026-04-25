Γάζα: 13 νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Τα νοσοκομεία Σίφα στην πόλη της Γάζας και Νάσερ στη Χαν Γιούνις, δημοσιοποίησαν τα ονοματεπώνυμα των 12 από τα 13 θύματα

Newsbomb

Eικόνες καταστροφής μετά τις ισραηλινές επιχειρήσεις στο Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεκατρείς Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή στη Λωρίδα της Γάζας σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ, οκτώ εξ αυτών σε επίθεση εναντίον οχήματος της αστυνομίας στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του θυλάκου, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

Τον απολογισμό της υπηρεσίας αυτής, υπαγόμενης στον κρατικό μηχανισμό του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, επιβεβαίωσαν τα νοσοκομεία Σίφα στην πόλη της Γάζας και Νάσερ στη Χαν Γιούνις, τα οποία δημοσιοποίησαν τα ονοματεπώνυμα των 12 από τα 13 θύματα. Πρόκειται για εννιά άνδρες, μεταξύ 22 και 59 ετών, γυναίκα 43 ετών και δυο παιδιών της, 4 και 11 ετών. Το δωδέκατο θύμα ήταν επίσης παιδί, που εκτιμάται πως ήταν περίπου 12 ετών, αλλά τα στοιχεία του δεν είχαν ανακοινωθεί ως χθες βράδυ.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο για τους τρεις βομβαρδισμούς στους οποίους αναφέρθηκε η πολιτική προστασία, ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε, προτού δώσει στη δημοσιότητα ανακοινωθέν στο οποίο ανέφερε ότι σκότωσε «τρομοκράτες στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας οι οποίοι δρούσαν κοντά σε (ισραηλινές) δυνάμεις και ήγειραν απειλή», χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που εφαρμόζεται από την 10η Οκτωβρίου 2025, δυο χρόνια μετά τον πόλεμο που είχε έναυσμα έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, η βία συνεχίζεται στη Λωρίδα της Γάζας, με τις δυο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της ανακωχής.

Στο νοσοκομείο Σίφα, δημοσιογράφος του AFP τράβηξε πλάνα στα οποία διακρίνονται πολίτες να θρηνούν τους νεκρούς τους και είδε τρία πτώματα να μεταφέρονται από το νεκροτομείο σε προαύλιο για τις προσευχές περίπου δέκα ανθρώπους, προτού τους παραλάβει παλιό ημιφορτηγό για τις κηδείες.

Στη Χαν Γιούνις, φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε δεκάδες πολίτες συγκεντρωμένους γύρω από το κουφάρι απανθρακωμένου αυτοκινήτου ανάμεσα σε σκηνές.

Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό εναντίον οχήματος της αστυνομίας στον τομέα αλ Μαουάσι, όπου είναι στοιβαγμένοι δεκάδες χιλιάδες εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι.

«Προφανής αποτυχία»

Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν δυο αστυνομικοί, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών της κυβέρνησης της Χαμάς. Οι υπόλοιποι νεκροί ήταν άνδρες και το παιδί που δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη, κατά την πολιτική προστασία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η 43χρονη και δυο παιδιά της σκοτώθηκαν στην Μπέιτ Λάχια, όταν πυρά πυροβολικού του Ισραήλ έπληξαν σπίτια.

Σε τρίτο πλήγμα, ισραηλινό αεροσκάφος έπληξε περίπολο της αστυνομίας στην πόλη της Γάζας, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους δύο, πάντα κατά την πολιτική προστασία. Το υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε ότι οι νεκροί ήταν αστυνομικοί.

«Ο πόλεμος δεν τέλειωσε (...) δεν είναι δίκαιο», είπε ο αδελφός ενός από αυτούς, ο Μοχάμεντ αλ Κάσας, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο στο νοσοκομείο Σίφα.

Με ανακοίνωσή της, η Χαμάς καταδίκασε τους «βάρβαρους» βομβαρδισμούς σε «όλους τους τομείς της Λωρίδας της Γάζας από (χθες) το πρωί» και την «προφανή αποτυχία (...) της διεθνούς κοινότητας (...) να βάλει τέλος στα εγκλήματα που συνεχίζουν να διαπράττονται εναντίον του λαού μας».

Τουλάχιστον 792 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στον θύλακο από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, οι αριθμοί του οποίου θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Στην άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός λέει ότι έχει υποστεί πέντε απώλειες μελών του έκτοτε.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το AFP σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο απολογισμούς κι ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
