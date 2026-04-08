Γάζα: Τέσσερις νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα - Νεκρός και δημοσιογράφος του Al Jazeera

Ο δημοσιογράφος και τρεις ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας

Newsbomb

Γάζα: Τέσσερις νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα - Νεκρός και δημοσιογράφος του Al Jazeera

Eικόνες καταστροφής μετά τις ισραηλινές επιχειρήσεις στο Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας δημοσιογράφος του Al Jazeera, σκοτώθηκαν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα, ανέφεραν οι τοπικές υπηρεσίες υγείας και το τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ.

Το πλήγμα στο οποίο σκοτώθηκε ο Μουχάμαντ Ουασάχ δημοσιογράφος του Al Jazeera είχε ως στόχο το όχημα στο οποίο επέβαιναν ο ίδιος και ένας άλλος Παλαιστίνιος –που έχασε επίσης τη ζωή του– στον παραλιακό δρόμο της Πόλης της Γάζας.

Τον Φεβρουάριο του 2024, στο αποκορύφωμα του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, ο στρατός κατηγόρησε τον Ουασάχ ότι ήταν μέλος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες που τον έδειχναν να χειρίζεται οπλικά συστήματα. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό οι φωτογραφίες βρέθηκαν σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή που κατασχέθηκε από στρατιώτες κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής στη Γάζα.

Η Χαμάς και το Al Jazeera διέψευσαν ότι ο Ουασάχ είχε οποιαδήποτε σχέση με την παλαιστινιακή οργάνωση.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο. Το γραφείο Τύπου της Χαμάς στη Γάζα καταδίκασε την επίθεση και τον θάνατο του δημοσιογράφου.

Σύμφωνα με το κανάλι του Κατάρ, ο Ουασάχ σκοτώθηκε από πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

gaza.jpg

O δημοσιογράφος Μουχάμαντ Ουασάχ

Σε άλλο ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές. Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για την επίθεση αυτή.

Τον περασμένο Οκτώβριο, το Ισραήλ και η Χαμάς κατέληξαν σε συμφωνία, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, για τον τερματισμό των συγκρούσεων στον παλαιστινιακό θύλακα. Και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις αυτής της συμφωνίας.

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 700 ανθρώπους μετά την κατάπαυση του πυρός και λέει ότι τέσσερις στρατιώτες του σκοτώθηκαν από μαχητές κατά την ίδια περίοδο.

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει και άλλους δημοσιογράφους του Al Jazeera στη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Τον Αύγουστο του 2025 ο Ανάς Αλ Σαρίφ σκοτώθηκε, μαζί με άλλους τέσσερις συναδέλφους του από ισραηλινό πλήγμα. Επικαλούμενος πληροφορίες και έγγραφα τα οποία δεν αποκάλυψε, ο στρατός ισχυρίστηκε ότι ο Σαρίφ ήταν επικεφαλής ενός πυρήνα της Χαμάς, κάτι που το κανάλι διαψεύδει.

Τον Μάιο του 2022 Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν την Αμερικανο-Παλαιστίνια δημοσιογράφο Σιρίν Άμπου Άκλεχ, ενώ κάλυπτε μια στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη Τζενίν της Δυτικής Όχθης. Ο στρατός ανέφερε κατόπιν ότι αφού ερεύνησε το συμβάν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα η Άμπου Άκλεχ σκοτώθηκε από ακούσια πυρά από τις δυνάμεις του.

Η Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων (CPJ) έχει καταγράψει τους θανάτους 223 δημοσιογράφων και άλλων εργαζόμενων σε μέσα ενημέρωσης στη Γάζα, στον Λίβανο και στο Ισραήλ. Από αυτούς, 210 ήταν Παλαιστίνιοι που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ στη Γάζα, 11 σκοτώθηκαν από το Ισραήλ στον Λίβανο και δύο Ισραηλινοί σκοτώθηκαν από τη Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, κατά την επίθεση που οδήγησε στον πόλεμο της Γάζας. Σύμφωνα με την CPJ, ουδέποτε κατηγορήθηκε κανείς για τις δολοφονίες δημοσιογράφων από τον στρατό, ένας εκπρόσωπος του οποίου είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις βάζουν στο στόχαστρο μόνο μαχητές και στρατιωτικές τοποθεσίες, όχι αμάχους και δημοσιογράφους και προειδοποίησε ότι με το να παραμένει κανείς σε εμπόλεμες ζώνες κινδυνεύει, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος.

Ο ισραηλινός στρατός έχει επίσης ισχυριστεί κατά καιρούς, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, ότι ορισμένοι δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν λόγω των δεσμών τους με τη Χαμάς, κάτι που διαψεύστηκε από τα μέσα στα οποία εργάζονταν.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
