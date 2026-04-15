Γάζα: Τουλάχιστον 11 νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά, εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων

Περισσότεροι από 750 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις 10 Οκτωβρίου 2025, όταν τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

AP/Jehad Alshrafi
Ισραηλινά πλήγματα στοίχισαν σήμερα τη ζωή σε τουλάχιστον 11 Παλαιστινίους, ανάμεσα τους δύο παιδιά, στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του θύλακα όπου παραμένει σε ισχύ μια εύθραυστη εκεχειρία.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα που είχε στόχο όχημα της αστυνομίας στην Πόλη της Γάζας, ανακοίνωσε το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Εσωτερικών του παλαιστινιακού θύλακα. Μεταξύ των νεκρών είναι ένα τρίχρονο αγοράκι, ο Γιαχία αλ Μάλαχι, κι ένας αστυνομικός. Εννέα περαστικοί τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, κοντά στην Τζαμπάλια, ο 14χρονος Άνταμ Άχμεντ Χαλάα έχασε τη ζωή του εξαιτίας ισραηλινών πυρών, ανέφεραν οι υγειονομικές αρχές και η οικογένειά του.

Λίγες ώρες αργότερα, αξιωματούχοι των υγειονομικών υπηρεσιών ανακοίνωσαν πως πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Σάτι, στο δυτικό τμήμα της Πόλης της Γάζας.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού επιβεβαίωσε το πλήγμα στην τοποθεσία, υποστηρίζοντας πως στόχος ήταν μαχητές της Χαμάς.

Στο νοσοκομείο Αλ Σίφα συγγενείς συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τα θύματα. Κρατώντας στην αγκαλιά του τη σορό του αδικοχαμένου γιου του, ο Μούχλις αλ Μάλαχι δήλωσε πως έφευγαν από γάμο συγγενικού προσώπου όταν ισραηλινό αεροσκάφος έπληξε όχημα της αστυνομίας. «Ποιο ήταν το έγκλημά του; Θα έπρεπε να φοράει κοστούμι σήμερα (…) αλλά είναι τυλιγμένος με ένα αιματοβαμμένο σάβανο», ξέσπασε ο ξάδερφος του αγοριού, ο Χάντερ αλ Μάλαχι.

Στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως σκότωσαν έναν ένοπλο που είχε προσεγγίσει στρατιώτες.

Περισσότεροι από 750 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις 10 Οκτωβρίου 2025, όταν τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ενώ πέντε Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους στο ίδιο διάστημα. Η Χαμάς και το Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνηθείσας εκεχειρίας.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:59ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Νεκρός 8χρονος και 14 τραυματίες από επίθεση ρωσικών drone στην πόλη Τσερκάσι

00:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

00:20ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον 11 νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά, εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Στα ημιτελικά η αλύγιστη Ατλέτικο, πρόκριση και για την Παρί - Βίντεο

23:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα έξοδος στις αγορές: Σε επανέκδοση 10ετούς ομολόγου προχωρά το Δημόσιο

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Disney: Περικοπές 1.000 θέσεων εργασίας

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: 5 νεκροί, δεκάδες τραυματίες μετά από ρωσική επίθεση στο Ντνίπρο

23:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καταγράφεται «ισπανικοποίηση» της αμερικανικής κοινωνίας - Ποια είναι τα 15 πιο συχνά επώνυμα

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 15 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:20LIFESTYLE

Ελένη Ανουσάκη μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο: Αρρώστησε η καρδιά μου, πρέπει να κάνω εξετάσεις

23:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: «Στην Ελλάδα προχωράμε σε μεταρρυθμίσεις, όχι κάθε μήνα, αλλά κάθε εβδομάδα»

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Την Παρασκευή 17 Απριλίου η κηδεία του δημοσιογράφου Νίκου Παπαδάκου

23:05ΚΟΣΜΟΣ

Αντιπρόεδρος της Ισπανίας κατά Τραμπ: «Ιστορικό, μεγάλο λάθος»

22:59ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (16/4)

22:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης το επόμενο 4ημερο - Πού θα βρέξει

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Όρος: Νεκρός μοναχός σε τροχαίο

22:45ΚΟΣΜΟΣ

«Νόμιζα ότι εικονιζόμουν σαν γιατρός»: 10 από τις καλύτερες πολιτικές δικαιολογίες όλων των εποχών

22:41ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Βίντεο-ντοκουμέντο με τους δύο ανήλικους δράστες της δολοφονίας του τραγουδιστή

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισλανδία: Πιλότος ήθελε να γιορτάσει τη συνταξιοδότησή του και πέταξε «ξυστά» πάνω από χωριό

22:35ΚΟΣΜΟΣ

Live blog: Δεν έσπασε ο αποκλεισμός των Στενών, λέει η CENTCOM - Ψάχνει για σχέδιο για το Ορμούζ χωρίς τις ΗΠΑ η ΕΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10:29ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η πρόβλεψη

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μυρωδιά» καλοκαιριού με 27αρια και μετά ξανά χειμώνας - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Μιλούν» οι κάμερες - Βίντεο δείχνουν τον έναν άνδρα να κουβαλά την κοπέλα

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 4,7 εκατ. ευρώ

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Αργοστόλι: Τα τελευταία μηνύματα της 19χρονης Μυρτούς με τη μητέρα της - «Αμάν μωρέ μαμά»

22:41ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Βίντεο-ντοκουμέντο με τους δύο ανήλικους δράστες της δολοφονίας του τραγουδιστή

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Κάναμε κοκαΐνη σε σπίτι», λέει ο τρίτος συλληφθείς για τον θάνατο της 19χρονης

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Όρος: Νεκρός μοναχός σε τροχαίο

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Έφεση της εισαγγελίας εφετών κατά της απόφασης για το βίντεο revenge porn σε βάρος της Τούνη

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Από το «Χριστός Ανέστη» στα κρατητήρια: Περιπέτεια για ιερέα στην Κρήτη το Μεγάλο Σάββατο

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού για τον 6χρονο που εξαφανίστηκε από την Βουλιαγμένη

10:24LIFESTYLE

Eurovision: Τι δείχνουν τα στοιχήματα ένα μήνα πριν τη διοργάνωση

23:20LIFESTYLE

Ελένη Ανουσάκη μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο: Αρρώστησε η καρδιά μου, πρέπει να κάνω εξετάσεις

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Στα ημιτελικά η αλύγιστη Ατλέτικο, πρόκριση και για την Παρί - Βίντεο

22:35ΚΟΣΜΟΣ

Live blog: Δεν έσπασε ο αποκλεισμός των Στενών, λέει η CENTCOM - Ψάχνει για σχέδιο για το Ορμούζ χωρίς τις ΗΠΑ η ΕΕ

22:59ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (16/4)

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 15 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ