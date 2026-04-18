Ο ισραηλινός στρατός καθόρισε μια «κίτρινη γραμμή» στον Λίβανο, όπως στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι καθόρισε μια οριοθέτηση «κίτρινης γραμμής» στο νότιο Λίβανο, παρόμοια με αυτήν που χωρίζει τις δυνάμεις του από την περιοχή που εξακολουθεί να κατέχει η Χαμάς στη Γάζα.

Ισχυρίστηκε ότι έχει ήδη χτυπήσει ύποπτους μαχητές της Χεζμπολάχ που πλησιάζουν τα στρατεύματά του κατά μήκος της γραμμής.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, οι δυνάμεις [του στρατού] που επιχειρούν νότια της Κίτρινης Γραμμής στο νότιο Λίβανο εντόπισαν τρομοκράτες που παραβίασαν τις συμφωνίες για την κατάπαυση του πυρός και πλησίασαν τις δυνάμεις από βόρεια της Κίτρινης Γραμμής με τρόπο που αποτελούσε άμεση απειλή», ανέφερε ο στρατός, αναφερόμενος σε μια τέτοια γραμμή για πρώτη φορά από την έναρξη ισχύος της κατάπαυσης του πυρός.

«Αμέσως μετά την αναγνώριση και προκειμένου να εξαλειφθεί η απειλή... οι δυνάμεις επιτέθηκαν στους τρομοκράτες σε διάφορες περιοχές στο νότιο Λίβανο», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ο στρατός έχει εξουσιοδότηση να αναλάβει δράση κατά των απειλών παρά την κατάπαυση του πυρός.

Από την έναρξη ισχύος της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα στις 10 Οκτωβρίου, το παλαιστινιακό έδαφος έχει χωριστεί από μια «κίτρινη γραμμή», με το de facto όριο να χωρίζει τη Γάζα σε δύο ζώνες: μία υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο και μία υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

