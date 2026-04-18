Λίβανος: Γάλλος ειρηνευτής του ΟΗΕ σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν σε επίθεση
«Όλα δείχνουν ότι η Χεζμπολάχ είναι υπεύθυνη για αυτήν την επίθεση», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν
Ένας Γάλλος στρατιώτης σκοτώθηκε και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν σε επίθεση εναντίον ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στον Λίβανο, η οποία φαίνεται να πραγματοποιήθηκε από τη Χεζμπολάχ, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.
«Όλα δείχνουν ότι η Χεζμπολάχ είναι υπεύθυνη για αυτήν την επίθεση», δήλωσε στο X, προτρέποντας τις λιβανικές αρχές να συλλάβουν τους δράστες.
Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ καταδίκασε την επίθεση εναντίον μελών του γαλλικού αποσπάσματος της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ UNIFIL και διέταξε άμεση έρευνα για το περιστατικό, ανέφερε σε ανάρτησή του.
Διαβάστε επίσης
16:15 ∙ WHAT THE FACT
Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το αστρονομικό γεγονός του αιώνα που έρχεται τον Αύγουστο
15:13 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Αυτό είναι το νέο παιχνίδι που πούλησε 500.000 αντίτυπα σε μόλις 48 ώρες
11:14 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πέθανε η πολυβραβευμένη ηθοποιός Ναταλί Μπαγιέ
10:49 ∙ LIFESTYLE