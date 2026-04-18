Λίβανος: Γάλλος ειρηνευτής του ΟΗΕ σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν σε επίθεση

Ένας Γάλλος στρατιώτης σκοτώθηκε και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν σε επίθεση εναντίον ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στον Λίβανο, η οποία φαίνεται να πραγματοποιήθηκε από τη Χεζμπολάχ, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Όλα δείχνουν ότι η Χεζμπολάχ είναι υπεύθυνη για αυτήν την επίθεση», δήλωσε στο X, προτρέποντας τις λιβανικές αρχές να συλλάβουν τους δράστες.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ καταδίκασε την επίθεση εναντίον μελών του γαλλικού αποσπάσματος της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ UNIFIL και διέταξε άμεση έρευνα για το περιστατικό, ανέφερε σε ανάρτησή του.

Διαβάστε επίσης