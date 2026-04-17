Λίβανος: Σε ισχύ η εύθραυστη εκεχειρία με το Ισραήλ – Απρόβλεπτος παράγοντας η Χεζμπολάχ

Μαχητές της Χεζμπολάχ υψώνουν τις γροθιές τους και φωνάζουν συνθήματα κατά τη διάρκεια της κηδείας του ανώτερου διοικητή τους Αλί Ντίμπς, ο οποίος σκοτώθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο, την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024.

Snapshot Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε εκεχειρία 10 ημερών υπό αμερικανικές πιέσεις, με τη Χεζμλάχ να αποτελεί απβλεπτο παράγοντα για τη σταθερότητα της συμφωνίας.

Η απουσία της Χεζμπολάχ από τις διαπραγματεύσεις θεωρείται εμπόδιο για μια μακροπρόθεσμη ειρήνη, ενώ η κυβέρνηση του Λιβάνου πρέπει να εξασφαλίσει την υποστήριξη της οργάνωσης για τη διατήρηση της εκεχειρίας.

Η Σαουδική Αραβία άσκησε πίεση στις ΗΠΑ για την επίτευξη της εκεχειρίας στο Λίβανο, συνδέοντας την με τις διαπραγματεύσεις για το Ιράν και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τόνισε στον πρόεδρο Τραμπ τη σημασία της κατάπαυσης πυρός για την επίτευξη ειρήνης και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Προγραμματίζονται συναντήσεις μεταξύ στελεχών των υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας Σαουδικής Αραβίας και ΗΠΑ για περαιτέρω συντονισμό σχετικά με την κατάσταση στον Λίβανο.

Απέδωσαν οι αμερικανικές πιέσεις και τελικά επιτεύχθηκε η συμφωνία για κατάπαυση πυρός 10 ημερών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Ωστόσο ο παράγοντας της Χεζμπολάχ είναι ο «άγνωστος Χ» σε αυτή την εξίσωση και θα μπορούσε να ανατρέψει τα δεδομένα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal, η πίεση για ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ενέχει το ρίσκο μίας νέας σύγκρουσης με τη Χεζμπολάχ. «Ο αποκλεισμός της οργάνωσης που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική από τις ΗΠΑ από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα δυσχεράνει την επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης συμφωνίας», σχολίασε η εφημερίδα.

Τώρα η πίεση πέφτει στον Λίβανο και στο Ισραήλ για την εφαρμογή της συμφωνίας. Η κυβέρνηση του Λιβάνου θα πρέπει με κάποιο τρόπο να φέρει τη Χεζμπολάχ με το μέρος της και να καταφέρει να διατηρήσει την εκεχειρία. Ο συγκεκριμένος στόχος είναι εξαιρετικά δύσκολος καθώς η Χεζμπολάχ παραμένει βασικός εκφραστής της σιιτικής κοινότητας του Λιβάνου στα νότια και τα ανατολικά της χώρας και δεν μπορεί να παραμεριστεί έτσι απλά.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του Al Jazeera στον Λίβανο, Ζεϊνά Κοντρ εάν η κυβέρνηση του Λιβάνου έρθει σε σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ χωρίς να έχει διαβεβαιώσει πριν την σιιτική κοινότητα της χώρας ότι είναι σε θέση να την προστατεύσει ο στρατός τότε αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει διαμάχες στο εσωτερικό της κοινωνίας.

«Ο στρατός του Λιβάνου αποσύρθηκε όταν οι ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν σε λιβανικό έδαφος, και οι άνθρωποι εδώ το θυμούνται αυτό, και αυτό είναι που λένε», ανέφερε η δημοσιογράφος.

Το παρασκήνιο και η παρέμβαση της Σαουδικής Αραβίας

Εδώ και μέρες δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο μετέδιδαν πληροφορίες για τις πιέσεις που ασκούσαν παρασκηνιακά οι Αμερικανοί στο Ισραήλ προκειμένου να προχωρήσει στην κατάπαυση πυρός στον Λίβανο. Μάλιστα την Πέμπτη σε ισραηλινά ΜΜΕ εμφανίστηκαν ανώνυμες δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων που ανέφεραν ότι έχει γίνει κατανοητό πως εάν το Ισραήλ δεν συμφωνήσει στην κατάπαυση πυρός σύντομα τότε η συμφωνία θα επιβληθεί από τις ΗΠΑ.

Η αμερικανική πίεση θεωρείται ότι είχε ως κίνητρο την συμφωνία με το Ιράν. Η Ουάσινγκτον φαίνεται ότι εκτιμά πως μία κατάπαυση πυρός στον Λίβανο θα ενισχύσει την διαπραγματευτική θέση έναντι της Τεχεράνης, η οποία θεωρούσε την εκεχειρία στον Λίβανο ως μέρος της δικής της συμφωνίας εκεχειρίας και προαπαιτούμενο για να προχωρήσει οποιαδήποτε οριστική συμφωνία για το τέλος του πολέμου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν στον Λευκό Οίκο, στις 18 Νοεμβρίου 2025. AP/Mark Schiefelbein

Τώρα παρουσιάζεται και μία ακόμη παράμετρος. Η Σαουδική Αραβία φέρεται να πίεσε για την κήρυξη της εκεχειρίας στον Λίβανο. Συγκεκριμένα, η Σαουδική Αραβία πίεσε τις ΗΠΑ να δώσουν προτεραιότητα στην επίτευξη εκεχειρίας στο Λίβανο, προκειμένου να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν, καθώς το σουνιτικό βασίλειο στρέφεται προς διαμεσολαβητικές προσπάθειες για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ ανέφεραν στην ιστοσελίδα Middle East Eye πολλοί αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, τη Δύση και τον αραβικό κόσμο.

Ο διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν τόνισε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τη σημασία μιας εκεχειρίας στο Λίβανο σε μια ιδιωτική τηλεφωνική συνομιλία την Τετάρτη, δήλωσαν οι Άραβες και δυτικοί αξιωματούχοι.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε μια εκεχειρία 10 ημερών το απόγευμα της Πέμπτης, την οποία αρκετοί από τους αξιωματούχους απέδωσαν στις πιέσεις του Ριάντ. «Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν επιθυμεί την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και ανέφερε στον Τραμπ ότι η κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου και τον τερματισμό του πολέμου», τόνισε στην ιστοσελίδα δυτικός αξιωματούχος που έχει γνώση της συνομιλίας των δύο ηγετών.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν, ενδέχεται να συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανέφεραν Άραβες και Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ενδέχεται να τον συνοδεύσει ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, Χαλίντ μπιν Σαλμάν, αδελφός του πρίγκιπα και στενός σύμβουλός του, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

