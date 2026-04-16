Εκεχειρία στον Λίβανο: Τι προβλέπει η συμφωνία με το Ισραήλ

Εκεχειρία δέκα ημερών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από αρκετές βδομάδες σφοδρών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι συμφώνησε στην κατάπαυση του πυρός, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι τα ισραηλινά στρατεύματα δεν θα αποχωρήσουν από τον νότιο Λίβανο.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διευκρίνισε τους βασικούς όρους της συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, καθιστώντας σαφές ότι το το Τελ Αβίβ και η Βηρυτός επιβεβαιώνουν ότι δεν βρίσκονται σε πόλεμο και δεσμεύονται να συμμετάσχουν σε απευθείας διαπραγματεύσεις καλής πίστης, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στόχος είναι επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας που θα εξασφαλίζει διαρκή ασφάλεια, σταθερότητα και ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών.

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας:

Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα εφαρμόσουν κατάπαυση των εχθροπραξιών για δέκα ημέρες ως χειρονομία καλής θέλησης εκ μέρους της κυβέρνησης του Ισραήλ. Η αρχική αυτή περίοδος μπορεί να παραταθεί κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, εφόσον διαπιστωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα αυτοάμυνας, ανά πάσα στιγμή, έναντι προγραμματισμένων, επικείμενων ή εν εξελίξει επιθέσεων. Επιπλέον, δεν θα διεξάγει καμία επιθετική στρατιωτική επιχείρηση κατά λιβανικών στόχων. Ο Λίβανος δεσμεύεται να λάβει ουσιαστικά μέτρα ώστε να αποτρέψει τη Χεζμπολάχ και άλλες ένοπλες ομάδες από επιθέσεις κατά ισραηλινών στόχων. Όλα τα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την κυριαρχία και την εθνική άμυνα του Λιβάνου. Το Ισραήλ και ο Λίβανος ζητούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες να διευκολύνουν την πραγματοποίηση περαιτέρω άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών.

