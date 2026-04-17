Ολονύχτιοι πανηγυρισμοί με πυροτεχνήματα και πυροβολισμούς στη Βηρυτό για την έναρξη της εκεχειρίας

Με την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας τα μεσάνυχτα ξέσπασαν πανηγυρισμοί στον Λίβανο.

Εκτοπισμένοι αρχίζουν να επιστρέφουν στα σπίτια τους μετά την έναρξη της 10ήμερης κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.

Celebratory gunfire in Beirut’s southern suburbs as ceasefire takes effect in Lebanon. pic.twitter.com/rJDhekj5EL — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) April 16, 2026

Άνθρωποι φαίνονται να πανηγυρίζουν στους δρόμους, κουνώντας σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα, ενώ οι δρόμοι είναι γεμάτοι με οχήματα.

Η Χεζμπολάχ διοργάνωσε εορταστική εκδήλωση στα νότια προάστια της Βηρυτού, με έντονη ρίψη πυροτεχνημάτων και πυροβολισμούς που σηματοδότησαν την έναρξη της εκεχειρίας.