Κάλεσμα από την εθνική ομάδα πόλο γυναικών: «Ελάτε να μας στηρίξετε»

Snapshot Η εθνική ομάδα πόλο γυναικών θα δώσει φιλικό αγώνα με την Ουγγαρία στις 26 Απριλίου στο ΟΑΚΑ

Ο αγώνας αποτελεί προετοιμασία για το προκριματικό τουρνουά του World Cup στο Ρότερνταμ.

Τα εισιτήρια κοστίζουν 10 ευρώ και διατίθενται μέσω Ticketmaster.

Η είσοδος είναι δωρεάν για παιδιά έως 16 ετών.

Η ομάδα καλεί το κοινό να την στηρίξει στον αγώνα.

Κάλεσμα στους φιλάθλους απευθύνουν οι παγκόσμιες πρωταθλήτριες της εθνικής μας ομάδας πόλο των γυναικών.

Τα «χρυσά» κορίτσια θα δώσουν επίσημο φιλικό με τη δευτεραθλήτρια Ευρώπης Ουγγαρία την Κυριακή 26 Απριλίου, στις 20:00, στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ και θα αποτελέσει ένα δυνατό τεστ για το προκριματικό τουρνουά του World Cup στο Ρότερνταμ (1-6/5/2026)

Τα εισιτήρια του αγώνα, που είναι σε πολύ προσιτή τιμή (10 ευρώ), κυκλοφόρησαν και διατίθενται από την Ticketmaster, στον σύνδεσμο εδώ:

https://www.ticketmaster.gr/ellada-vs-oyggaria_sen_2007837.html

Για τα παιδιά μέχρι 16 ετών, η είσοδος θα είναι δωρεάν.

Δείτε και ακούστε το προσκλητήριο των διεθνών μας:

