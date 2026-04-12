World Cup: Τεράστια νίκη της Ελλάδας επί της Ισπανίας στο παγκόσμιο πόλο

Η Ελλάδα υπέταξε την Ισπανία με 15-13 (11-11 κ.δ.) στα πέναλτι και ολοκλήρωσε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο τις υποχρεώσεις της στο προκριματικό τουρνουά του World Cup.

Με τον καλύτερο και εντυπωσιακότεορ τρόπο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις τις υποχρεώσεις της στο προκριματικό τουρνουά του World Cup η Εθνική Ελλάδας η οποία επικράτησε στα πέναλτι της Ισπανίας.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αν και βρέθηκε φάτσα με την... ήττα στα τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας, κατάφερε να ισοφαρίσει, να πάει το παιχνίδι στα πέναλτι και να πάρει την μεγάλη νίκη.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 2-4, 2-3, 4-3

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος 3, Σκουμπάκης 1, Χατζής, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου, Καλογερόπουλος 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς, Γαρδίκας 1, Καστρινάκης.

Η βαθμολογία του 3ου ομίλου

Ισπανία 6 Ιταλία 3 Ελλάδα 3 Ουγγαρία 0

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του 3ου ομίλου

1η αγωνιστική

Ιταλία – Ελλάδα 16-14

Ουγγαρία – Ισπανία 9-13

2η αγωνιστική

Ουγγαρία – Ελλάδα 10-16

Ιταλία – Ισπανία 12-16

3η αγωνιστική

Ισπανία – Ελλάδα

12/4 15:00 Ουγγαρία – Ιταλία

