Αλεξανδρούπολη: Οι αθλητές της Εθνικής πόλο ανδρών κουβάλησαν τον Επιτάφιο

Με ιδιαίτερη κατάνυξη τελέστηκε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής η περιφορά του Επιταφίου στην Αλεξανδρούπολη. Στο επίκεντρο βρέθηκε ο χώρος μπροστά από το Δημαρχείο της πόλης, όπου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη συνάντηση των Επιταφίων του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Ελευθερίου.

Τις θρησκευτικές παραδόσεις τίμησαν με την παρουσία τους τα μέλη και οι αθλητές της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης ανδρών, οι οποίοι ακολούθησαν την πομπή του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η πρωτοβουλία τεσσάρων διεθνών αθλητών να σηκώσουν τον Επιτάφιο στους ώμους τους. Συγκεκριμένα οι Δημήτρης Σκουμπάκης και Δημήτρης Νικολαΐδης, μαζί με τους νεότερους πολίστες Δημήτρη Χατζή και Νίκο Καστρινάκη πήραν στους ώμους τους τον Επιτάφιο.

Το παρών στις εκδηλώσεις έδωσαν πλήθος θεσμικών και αθλητικών παραγόντων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των Επιταφίων στο δημαρχείο, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος εξήρε την παρουσία της ελληνικής αποστολής. Όπως υπογράμμισε στο μήνυμά του: «η Εθνική μας έκανε υπερήφανους με τις νίκες της αλλά και το αθλητικό ιδεώδες και την άμιλλα της με τους αγώνες της στην Αλεξανδρούπολη». Ο ίδιος συμπλήρωσε λέγοντας: «Θα θυμόμαστε πως κάποτε στην Αλεξανδρούπολη, οι παίκτες της Εθνικής σήκωσαν τον Χριστό στην πλάτη τους».

Από την πλευρά των αθλητών, ο Δημήτρης Νικολαΐδης περιέγραψε τα συναισθήματα της ομάδας για την τιμή που τους έγινε, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «αυτή η στιγμή αυτή θα μείνει χαραγμένη στο μυαλό όλων μας».

