Περιφορά Επιταφίου 2026: Από το νησάκι Κρανάη, στην Κέρκυρα και στην Πλάκα

Κορυφώνεται το Θείο Δράμα με την περιφορά του Επιταφίου το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, όμως σε κάποιες περιοχές έγιναν ήδη από το πρωί και το μεσημέρι μέσα σε κλίμα κατάνυξης.

Η περιφορά στον Άγιο Ελισσαίο στην Πλάκα ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους Επιταφίους στην Αθήνα. Ξεκινά νωρίς το απόγευμα και είναι σύντομη και μυσταγωγική και γίνεται στα γύρω στενά κάτω από την Ακρόπολη.

Ο Επιτάφιος των εμπόρων, του Ιερού Ναού Αγίου Μηνά στη Θεσσαλονίκη, έγινε το μεσημέρι στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας και την περιφορά του παρακολούθησε πλήθος πιστών.

Ιδιαίτερη ήταν και η περιφορά στο νησάκι Κρανάη στο Γύθειο, ενώ ο πρώτος επιτάφιος στην Κέρκυρα είναι αυτός της Αστυνομίας, που έγινε το πρωί και ανοίγει το μακρύ πρόγραμμα των 33 περιφορών της πόλης.

Δείτε εικόνες από τους πρώτους Επιταφίους

Διαβάστε επίσης