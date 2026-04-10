«Επί των όπλων»: Η μοναδική στιγμή που ο Εύζωνας σκύβει το κεφάλι και προσκυνά τον Επιτάφιο

Η στιγμή προκαλεί δέος και συγκίνηση

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Μεγάλη Παρασκευή σήμερα, ημέρα της περιφοράς του Επιταφίου και κορύφωσης του Θείου Δράματος.

Επιτάφιοι σε διαφορές περιοχές της χώρας έχουν ξεκινήσει και έχουν ολοκληρώσει την περιφορά τους, ωστόσο στην περιφορά του Επιταφίου της Αθήνας που αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα λαμβάνει χώρα ένα πολύ ιδιαίτερο γεγονός.

Η περιφορά του Επιταφίου είθισται να περνά από τις σκοπιές των Ευζώνων.

Τη στιγμή εκείνη που ο Επιτάφιος στέκεται μπροστά στον περήφανο Εύζωνας της προεδρικής Φρουράς ο Εύζωνας καλείται να πάρει στάση «επί των όπλων». Ο Εύζωνας σκύβει το κεφάλι του προς τα κάτω, γυρίζει την κάνη του όπλου του ανάποδα και σταυρώνει τις παλάμες πάνω στο όπλο. Αυτή είναι και η μοναδική στιγμή που ο Εύζωνας στην θητεία του σκύβει το κεφάλι για έναν και μοναδικό σκοπό -να προσκυνήσει τον Επιτάφιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού

Η σκηνή είναι μοναδική και προκαλεί κάθε φορά δέος και συγκίνηση.

Δείτε παρακάτω βίντεο από την περιφορά του Επιταφίου από προηγούμενες χρονιές:

21:28ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κατασχέθηκαν έντεκα τόνοι ακατάλληλων κρεάτων σε ελέγχους της Περιφέρειας Αττικής

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα η μητέρα του πολιτικού του ΠΑΣΟΚ Μαρίνου Σκανδάμη

21:12ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Τα χαμόγελα στη συνάντηση με τον Πάπα - Του έκανε δώρο μία φανέλα του μπάσκετ

21:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκίνησε ο Λουτσέσκου στον επικήδειο για τον πατέρα του: «Ήταν μαχητής. Πάλεψε, νίκησε, έχασε»

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεγάλο Σάββατο με συννεφιά, βροχές και χιόνια στα ορεινά

20:53LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ένα διαζύγιο φέρνει μεγάλες ανατροπές

20:51ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Γιατί ανακοίνωσε συνομιλίες με τον Λίβανο - Τι συζήτησε με τον Τραμπ

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη για την απώλεια του δημοσιογράφου Νίκου Παπαδάκου

20:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ένας νεκρός και 3 τραυματίες σε ανατροπή λεωφορείου στα Κανάρια Νησιά

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Ανάσταση με μολότοφ στον Νέο Κόσμο: Μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ. στο επικίνδυνο έθιμο

20:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν ήμασταν κοντά σε trade» - Όσα είπε o Ντοκ Ρίβερς για τα σενάρια

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Οι Ευρωπαίοι θέλουν απαγόρευση των social media για τους ανήλικους - 3 στους 4 ζητούν να οριστεί ελάχιστο όριο ηλικίας

20:14ΕΛΛΑΔΑ

«Επί των όπλων»: Η μοναδική στιγμή που ο Εύζωνας σκύβει το κεφάλι και προσκυνά τον Επιτάφιο

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Περιφορά Επιταφίου 2026: Από το νησάκι Κρανάη, στην Κέρκυρα και στην Πλάκα

19:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Φώτης Κατσικάρης: Σε ομάδα έκπληξη ο Έλληνας τεχνικός | Μετακομίζει στην Αφρική!

19:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στους 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα τη Μεγάλη Παρασκευή

19:34ΚΟΣΜΟΣ

E.E: Εξετάζει το ενδεχόμενο φορολόγησης των υπερκερδών στον ενεργειακό τομέα

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Εμφανίστηκε αρκούδα σε περιοχές του Δήμου Ωραιοκάστρου - Οδηγίες προς τους πολίτες

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Άδειασε η Αττική, πάνω από 320.000 ΙΧ πέρασαν τα διόδια - Με πληρότητα κι εξτρά δρομολόγια καράβια και ΚΤΕΛ

19:30LIFESTYLE

Καινούργιου: Το Πάσχα στην Αθήνα και η νέα φωτογραφία από τον Παναγιώτη Κουτσουμπή  

Novibet
08:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη για την απώλεια του δημοσιογράφου Νίκου Παπαδάκου

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η Naval Group κατασκευάζει τις φρεγάτες FDI τόσο γρήγορα - Βίντεο

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Το Μεγάλο Σάββατο στο αυτόφωρο η εγγονή του πασίγνωστου πολιτικού - Παραμένει κρατούμενη

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: 17χρονη πέθανε λόγω «διόγκωσης της καρδιάς» που προκλήθηκε από «μεγάλες ποσότητες καφεΐνης» από ενεργειακό ποτό

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Ανάσταση με μολότοφ στον Νέο Κόσμο: Μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ. στο επικίνδυνο έθιμο

12:48WHAT THE FACT

Μεγάλη Παρασκευή: Γιατί «απαγορεύεται» να λουστούμε σήμερα - Τι αναφέρει το έθιμο

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάσχα με... καλοκαιράκι και μετά ξανά βροχές και καταιγίδες - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου

18:50LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Δημήτρης Καλλιβωκάς: «Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή»

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα η μητέρα του πολιτικού του ΠΑΣΟΚ Μαρίνου Σκανδάμη

20:14ΕΛΛΑΔΑ

«Επί των όπλων»: Η μοναδική στιγμή που ο Εύζωνας σκύβει το κεφάλι και προσκυνά τον Επιτάφιο

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρή γυναίκα από φωτιά σε πολυκατοικία - Απεγκλωβίστηκαν τέσσερα άτομα

15:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Οριστικό: Έτσι θα κάνουμε Ανάσταση, Πάσχα - Πότε επιστρέφει η κακοκαιρία

11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη εγγονή πασίγνωστου πολιτικού για κατοχή ναρκωτικών

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Συνεχίζει να εξαπλώνεται η βλέννα στο λιμάνι - Τι έδειξε η μελέτη των δειγμάτων που ελήφθησαν

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Aλλάζουν από σήμερα τα ταξίδια εντός Ευρώπης: Δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Σούπερ «Ελ Νίνιο» φέτος: Η «θερμική βόμβα» του Ειρηνικού φέρνει παγκόσμια ατμοσφαιρική επανεκκίνηση

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Απειλή Τραμπ: Εφοδιάζουμε τα πλοία με τα καλύτερα όπλα, χωρίς συμφωνία θα τα χρησιμοποιήσουμε

11:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ