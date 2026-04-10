«Επί των όπλων»: Η μοναδική στιγμή που ο Εύζωνας σκύβει το κεφάλι και προσκυνά τον Επιτάφιο

Μεγάλη Παρασκευή σήμερα, ημέρα της περιφοράς του Επιταφίου και κορύφωσης του Θείου Δράματος.

Επιτάφιοι σε διαφορές περιοχές της χώρας έχουν ξεκινήσει και έχουν ολοκληρώσει την περιφορά τους, ωστόσο στην περιφορά του Επιταφίου της Αθήνας που αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα λαμβάνει χώρα ένα πολύ ιδιαίτερο γεγονός.

Η περιφορά του Επιταφίου είθισται να περνά από τις σκοπιές των Ευζώνων.

Τη στιγμή εκείνη που ο Επιτάφιος στέκεται μπροστά στον περήφανο Εύζωνας της προεδρικής Φρουράς ο Εύζωνας καλείται να πάρει στάση «επί των όπλων». Ο Εύζωνας σκύβει το κεφάλι του προς τα κάτω, γυρίζει την κάνη του όπλου του ανάποδα και σταυρώνει τις παλάμες πάνω στο όπλο. Αυτή είναι και η μοναδική στιγμή που ο Εύζωνας στην θητεία του σκύβει το κεφάλι για έναν και μοναδικό σκοπό -να προσκυνήσει τον Επιτάφιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού

Η σκηνή είναι μοναδική και προκαλεί κάθε φορά δέος και συγκίνηση.

Δείτε παρακάτω βίντεο από την περιφορά του Επιταφίου από προηγούμενες χρονιές:

