Μεγάλη Παρασκευή: Πώς κινούνται σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Τα τελευταία δρομολόγια

Δείτε αναλυτικά τι ισχύει για Μετρό, Ηλεκτρικό, Τραμ και λεωφορεία

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Με ειδικό πρόγραμμα κινούνται σήμερα Μεγάλη Παρασκευή τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα. Σημειώνεται ότι τα τελευταία δρομολόγια για σήμερα στο Μετρό και το Τραμ θα πραγματοποιηθούν νωρίτερα καθώς δεν θα ισχύσει η δίωρη παράταση λειτουργίας.

Όσον αφορά τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, κινούνται με βάση το έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης. Σημειώνεται ότι οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται για τα τρέχοντα δρομολόγια από την εφαρμογή της τηλεματικής.

Τα δρομολόγια του Ηλεκτρικού (Γραμμή 1) θα πραγματοποιούνται ανά 10,5′ έως τις 23:30 και ανά 15′ μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας.

Στη γραμμή 2 του Μετρό (Ανθούπολη – Ελληνικό), οι συρμοί θα διέρχονται ανά 7,5′ – 10,5′ ανάλογα με την ώρα ενώ στη γραμμή 3 του Μετρό (Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας) τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται ανά 7′ – 9′, ανάλογα με την ώρα. Σημειώνεται ότι τα δρομολόγια του Αεροδρομίου που εξυπηρετούν τους σταθμούς στο τμήμα Δουκ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο θα πραγματοποιούνται κανονικά ανά 36′.

Οι συρμοί του Τραμ θα διέρχονται ανά 12′ ως τις 22:00 και ανά 15′ αργότερα, ενώ στον Προαστιακό τα δρομολόγια πραγματοποιούνται με πρόγραμμα Σαββατοκύριακου.

Τα τελευταία δρομολόγια

Στα Λεωφορεία και Τρόλεϊ τα δρομολόγια δεν θα ολοκληρωθούν νωρίτερα από συνήθως. Οι 24ωρες και οι νυχτερινές λεωφορειακές γραμμές θα κυκλοφορήσουν κανονικά. Τα ακριβή δρομολόγια είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή OASA Telematics.

Σημειώνεται ότι σήμερα Μεγάλη Παρασκευή, δεν θα ισχύσει η παράταση του ωραρίου λειτουργίας σε Μετρό και Τραμ. Έτσι, τα δρομολόγια θα ολοκληρωθούν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπως μία κανονική ημέρα.

Ενδεικτικά, οι τελευταίες αναχωρήσεις δρομολογίων του Μετρό θα έχουν ως εξής:

Γραμμή 1 Μετρό

  • Από Πειραιά προς Κηφισιά: 00:15
  • Από Πειραιά προς Ομόνοια: 00:30
  • Από Κηφισιά προς Πειραιά: 00:15
  • Από Κηφισιά προς Ομόνοια: 00:30
  • Από Ομόνοια προς Κηφισιά: 00:34
  • Από Ομόνοια προς Πειραιά: 00:47

Γραμμή 2 Μετρό

  • Από Ανθούπολη προς Ελληνικό: 00:06
  • Από Ελληνικό προς Ανθούπολη: 00:03
  • Από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις: 00:20

Γραμμή 3 Μετρό

  • Από Δουκ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο: 00:01
  • Από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκ. Πλακεντίας: 23:57
  • Από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις: 00:20

