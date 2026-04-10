Έξοδος Πάσχα: Άδειασε η Αττική, πάνω από 320.000 οχήματα πέρασαν τα διόδια Ελευσίνας κι Αφιδνών

Στιγμιότυπο από τα διόδια των Αφιδνών στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης 9 Απριλίου 2026. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες άφησαν το λεκανοπέδιο για να μεταβούν είτε στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, είτε σε τουριστικούς προορισμούς για τις ημέρες του Πάσχα.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από τις 06:00 το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής έως τις 18:00 πέρασαν πάνω από 80.000 ΙΧ από τους σταθμούς διοδίων Αφιδνών κι Ελευσίνας, ενώ συνολικά από τη Μεγάλη Τρίτη έφυγαν 320.000 οχήματα, ενώ αύριο, Μ. Σάββατο, θα αναχωρήσουν και οι τελευταίοι εκδρομείς του Πάσχα.

Γεμάτα αναχώρησαν και τα καράβια από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαυρίου και της Ραφήνας για τους νησιωτικούς προορισμούς. Από το πρωί η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη και στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ με τους τελευταίους επιβάτες των πλοίων που αναχωρούν για Κρήτη αργά το βράδυ της Μ. Παρασκευής, υπολογίζεται ότι θα έχουν αναχωρήσει περίπου 15.000 επιβάτες κι άλλοι 7.000-8.000 από Λαύριο και Ραφήνα. Συνολικά το διήμερο Μ. Πέμπτη-Μ. Παρασκευή αναχώρησαν περίπου 45.000 επιβάτες.

Κι όλα αυτά χωρίς να υπολογίζονται τα δρομολόγια του Αργοσαρωνικού που αναχωρούν συνεχώς. Αύριο Μ. Σάββατο αναμένεται να είναι μειωμένη η κίνηση. Από Πειραιά θα γίνουν 5 δρομολόγια, 7 από Ραφήνα κι άλλα τόσα από Λαύριο, ενώ υπάρχει και συνεχής ροή από τον Πειραιά για τον Αργοσαρωνικό. Ίδια εικόνα και στα ΚΤΕΛ με χιλιάδες εκδρομείς να αναχωρούν, ενώ προστέθηκαν κι έκτακτα δρομολόγια για να εξυπηρετήσουν το κοινό.

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Περιφορά Επιταφίου 2026: Από το νησάκι Κρανάη, στην Κέρκυρα και στην Πλάκα

19:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Φώτης Κατσικάρης: Σε ομάδα έκπληξη ο Έλληνας τεχνικός | Μετακομίζει στην Αφρική!

19:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στους 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα τη Μεγάλη Παρασκευή

19:34ΚΟΣΜΟΣ

E.E: Εξετάζει το ενδεχόμενο φορολόγησης των υπερκερδών στον ενεργειακό τομέα

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Εμφανίστηκε αρκούδα σε περιοχές του Δήμου Ωραιοκάστρου - Οδηγίες προς τους πολίτες

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Όπου φύγει-φύγει: Άδειασε η Αττική, πάνω από 320.000 ΙΧ πέρασαν τα διόδια - Με πληρότητα κι εξτρά δρομολόγια καράβια και ΚΤΕΛ

19:30LIFESTYLE

Καινούργιου: Το Πάσχα στην Αθήνα και η νέα φωτογραφία από τον Παναγιώτη Κουτσουμπή  

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Με καθυστέρηση 64 λεπτών αναχώρησε η αμαξοστοιχία IC57 (Θεσσαλονίκη- Αθήνα)

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Απειλή Τραμπ: Εφοδιάζουμε τα πλοία με τα καλύτερα όπλα, χωρίς συμφωνία θα τα χρησιμοποιήσουμε

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Επαγγελματική εξουθένωση: 5 πρώιμα σημάδια burnout που συχνά αγνοούν οι εργαζόμενοι

18:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Ιταλία: «Κλείδωσε» το φιλικό στο Παγκρήτιο - Με υπηρεσιακό τον Μπαλντίνι oι «ατζούρι»

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: 17χρονη πέθανε λόγω «διόγκωσης της καρδιάς» που προκλήθηκε από «μεγάλες ποσότητες καφεΐνης» από ενεργειακό ποτό

18:50LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Δημήτρης Καλλιβωκάς: «Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή»

18:36ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Συνελήφθη 36χρονος Τούρκος που παρουσιαζόταν ως «μεταφυσικός ειδικός»

18:35LIFESTYLE

Ελένη Ανουσάκη: «Ο γιατρός μου μαζί με όλο το προσωπικό είναι οι σωτήρες μου» - Τι αποκάλυψε για την περιπέτεια της υγείας της

18:20ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου και Περιφορά του Επιταφίου στο Φανάρι - Live

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας: Αυτό είναι το αυτοκίνητο των ληστών- Φωτογραφία ντοκουμέντο

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Οι ΗΠΑ θα ζητήσουν από το Ιράν να απελευθερώσει Αμερικανούς κρατούμενους

18:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πάσχα των πολιτικών αρχηγών - Στη Σύρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Συνεχίζει να εξαπλώνεται η βλέννα στο λιμάνι - Τι έδειξε η μελέτη των δειγμάτων που ελήφθησαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
08:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: 17χρονη πέθανε λόγω «διόγκωσης της καρδιάς» που προκλήθηκε από «μεγάλες ποσότητες καφεΐνης» από ενεργειακό ποτό

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η Naval Group κατασκευάζει τις φρεγάτες FDI τόσο γρήγορα - Βίντεο

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Το Μεγάλο Σάββατο στο αυτόφωρο η εγγονή του πασίγνωστου πολιτικού - Παραμένει κρατούμενη

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα κλείνουν σήμερα καταστήματα και σούπερ μάρκετ

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Απειλή Τραμπ: Εφοδιάζουμε τα πλοία με τα καλύτερα όπλα, χωρίς συμφωνία θα τα χρησιμοποιήσουμε

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάσχα με... καλοκαιράκι και μετά ξανά βροχές και καταιγίδες - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου

12:48WHAT THE FACT

Μεγάλη Παρασκευή: Γιατί «απαγορεύεται» να λουστούμε σήμερα - Τι αναφέρει το έθιμο

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Aλλάζουν από σήμερα τα ταξίδια εντός Ευρώπης: Δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες

16:41ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Η αυστηρότερη νηστεία -Γιατί νηστεύουμε το λάδι και όχι τις ελιές

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρή γυναίκα από φωτιά σε πολυκατοικία - Απεγκλωβίστηκαν τέσσερα άτομα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα ανοίγουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Συνεχίζει να εξαπλώνεται η βλέννα στο λιμάνι - Τι έδειξε η μελέτη των δειγμάτων που ελήφθησαν

11:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

18:50LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Δημήτρης Καλλιβωκάς: «Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή»

11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη εγγονή πασίγνωστου πολιτικού για κατοχή ναρκωτικών

18:35LIFESTYLE

Ελένη Ανουσάκη: «Ο γιατρός μου μαζί με όλο το προσωπικό είναι οι σωτήρες μου» - Τι αποκάλυψε για την περιπέτεια της υγείας της

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας: Αυτό είναι το αυτοκίνητο των ληστών- Φωτογραφία ντοκουμέντο

19:30LIFESTYLE

Καινούργιου: Το Πάσχα στην Αθήνα και η νέα φωτογραφία από τον Παναγιώτη Κουτσουμπή  

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ