Έξοδος Πάσχα: Άδειασε η Αττική, πάνω από 320.000 οχήματα πέρασαν τα διόδια Ελευσίνας κι Αφιδνών

Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες άφησαν το λεκανοπέδιο για να μεταβούν είτε στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, είτε σε τουριστικούς προορισμούς για τις ημέρες του Πάσχα.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από τις 06:00 το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής έως τις 18:00 πέρασαν πάνω από 80.000 ΙΧ από τους σταθμούς διοδίων Αφιδνών κι Ελευσίνας, ενώ συνολικά από τη Μεγάλη Τρίτη έφυγαν 320.000 οχήματα, ενώ αύριο, Μ. Σάββατο, θα αναχωρήσουν και οι τελευταίοι εκδρομείς του Πάσχα.

Γεμάτα αναχώρησαν και τα καράβια από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαυρίου και της Ραφήνας για τους νησιωτικούς προορισμούς. Από το πρωί η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη και στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ με τους τελευταίους επιβάτες των πλοίων που αναχωρούν για Κρήτη αργά το βράδυ της Μ. Παρασκευής, υπολογίζεται ότι θα έχουν αναχωρήσει περίπου 15.000 επιβάτες κι άλλοι 7.000-8.000 από Λαύριο και Ραφήνα. Συνολικά το διήμερο Μ. Πέμπτη-Μ. Παρασκευή αναχώρησαν περίπου 45.000 επιβάτες.

Κι όλα αυτά χωρίς να υπολογίζονται τα δρομολόγια του Αργοσαρωνικού που αναχωρούν συνεχώς. Αύριο Μ. Σάββατο αναμένεται να είναι μειωμένη η κίνηση. Από Πειραιά θα γίνουν 5 δρομολόγια, 7 από Ραφήνα κι άλλα τόσα από Λαύριο, ενώ υπάρχει και συνεχής ροή από τον Πειραιά για τον Αργοσαρωνικό. Ίδια εικόνα και στα ΚΤΕΛ με χιλιάδες εκδρομείς να αναχωρούν, ενώ προστέθηκαν κι έκτακτα δρομολόγια για να εξυπηρετήσουν το κοινό.