Ιταλία – Ελλάδα 16-14: Η Εθνική πόλο λύγισε στο φινάλε!

Ανταγωνιστική παρουσιάστηκε η ελληνική ομάδα στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, καταφέρνοντας να προηγείται με την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου.

Στο κρίσιμο σημείο του αγώνα, όμως, «μπλόκαρε» επιθετικά, χάνοντας τον ρυθμό της. Η αδυναμία εκμετάλλευσης των επιθέσεων με αριθμητικό πλεονέκτημα, σε συνδυασμό με αμυντικά λάθη, επέτρεψαν στους Ιταλούς να επιστρέψουν στο παιχνίδι και να πάρουν τον έλεγχο.

Για την Ελλάδα, πρώτοι σκόρερ ήταν οι Καλογερόπουλος και Νικολαΐδης, οι οποίοι σημείωσαν από τέσσερα τέρματα, ενώ θετική ήταν και η συμβολή του Αργυρόπουλου.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, το οποίο έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης, θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία το Μεγάλο Σάββατο (11/4, 17:30) και την Ισπανία την Κυριακή του Πάσχα (12/4, 13:00).

Υπενθυμίζεται ότι στην τελική φάση του World Cup, η οποία θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στο Σίδνεϊ με τη συμμετοχή της «οικοδέσποινας» Αυστραλίας, προκρίνονται ακόμα οι πρώτες πέντε ομάδες της Division 1 (Αλεξανδρούπολη) και οι πρώτες δύο ομάδες της Division 2, που διεξάγεται σχεδόν παράλληλα (7-13 Απριλίου) στη Μάλτα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο ξεκίνημα του ματς, με την εθνική να σκοράρει πρώτη και τη «σετεμπέλο» να «απαντάει». Ο Καλογερόπουλος «έγραψε» με πέναλτι το 3-2, αλλά ακολούθησαν τέσσερα διαδοχικά γκολ για την ιταλική ομάδα, που προηγήθηκε 6-3, 59 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου οκταλέπτου.

Η Εθνική μείωσε με τον Παπαναστασίου σε 6-4, που ήταν το σκορ της πρώτης περιόδου, ενώ ακολούθησαν πέντε «αναπάντητα» γκολ της ελληνικής ομάδας, η οποία προηγήθηκε 9-6, 2:50 πριν το τέλος του ημιχρόνου, με τον Σάντρο Καμπάνια να παίρνει τάιμ άουτ για να κόψει το ρυθμό της «γαλανόλευκης».

Ο Καλογερόπουλος διαμόρφωσε το 10-7, 2:02 πριν το τέλος του πρώτου μέρους, αλλά η Ιταλία αντέδρασε και ισοφάρισε 10-10 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Αργυρόπουλος και Γαρδίκας έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων στην εθνική (12-10), αλλά η «σετεμπέλο» προηγήθηκε 13-12, 6:11 πριν το τέλος του ματς.

Ο Καλογερόπουλος με πέναλτι ισοφάρισε 13-13, 4:31 πριν τη λήξη του αγώνα, ωστόσο δύο διαδοχικά γκολ του Αλεζιάνι και ένα του Φερέρο έδωσαν «αέρα» τριών τερμάτων στην Ιταλία (16-13), 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κουροσάκι (Ιαπωνία), Κις (Σερβία)

ΙΤΑΛΙΑ (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια 1, Γκουεράτο, Καμποπιάνο, Φερέρο 3, Ντι Σόμα 1, Ντόλτσε, Τζιανάτσα 1, Ιόκι Γκράτα 3, Μπαλτζαρίνι 1, Ντελ Μπάσο 1, Καρνεζέκι 3, Νικόζια, Αλεζιάνι 2.

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος, Σκουμπάκης 1, Χατζής 1, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 4, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης 4, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς, Γαρδίκας 1.

