Ολλανδία – Ελλάδα 11-14: Η Εθνική προκρίθηκε στην τελική φάση του World Cup

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκανε το χρέος του κόντρα στους «οράνιε», στην αναμέτρηση που έγινε στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» της Αλεξανδρούπολης.

Με κορυφαίο τον Στέλιο Αργυρόπουλος, ο οποίος σημείωσε επτά γκολ (μετά τα έξι απέναντι στη Σερβία), η Εθνική κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον Α’ όμιλο της προκριματικής φάσης και εξασφάλισε το εισιτήριο για τα τελικά του Ιουλίου στο Σίδνεϊ.

Η «γαλανόλευκη» στρέφει πλέον την προσοχή της στα παιχνίδια κατάταξης για τις θέσεις 1-4, όπου θα αντιμετωπίσει την Ιταλία (09/04), την Ουγγαρία (10/04) και την Ισπανία (12/04), με στόχο το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει των προημιτελικών.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ελληνική ομάδα, με τον Δημήτρης Σκουμπάκης να επιστρέφει στη σύνθεση, βρέθηκε πίσω στο σκορ (3-2) στα πρώτα λεπτά, ωστόσο αντέδρασε άμεσα με σερί 4-0, παίρνοντας προβάδισμα 6-3, με τον Αργυρόπουλο να έχει ήδη τέσσερα τέρματα. Οι Ολλανδοί πλησίασαν προσωρινά στο γκολ, όμως η Εθνική διατήρησε τον έλεγχο και έκλεισε το ημίχρονο με προβάδισμα.

Στην τρίτη περίοδο, οι «οράνιε» ανέβασαν την απόδοσή τους και κατάφεραν να περάσουν μπροστά με 9-8, εκμεταλλευόμενοι ένα μεγάλο διάστημα επιθετικής αφλογιστίας της ελληνικής ομάδας. Ωστόσο, η «γαλανόλευκη» βρήκε λύσεις στην κόντρα και στον παίκτη παραπάνω, ανακτώντας το προβάδισμα (10-9) πριν το τέλος του οκταλέπτου.

Στην τελευταία περίοδο, η αναμέτρηση παρέμεινε αμφίρροπη, όμως η Ελλάδα εκμεταλλεύτηκε τις αποβολές και με γκολ των Αργυρόπουλου και Κάκαρη πήρε σημαντικό προβάδισμα. Παρά την προσωρινή αντίδραση της Ολλανδίας, ο Σκουμπάκης σκόραρε σε παίκτη παραπάνω, σε φάση που επαναλήφθηκε μετά από εξέταση VAR, δίνοντας «αέρα» νίκης.

Το τελικό 14-11 διαμορφώθηκε όταν ο Αργυρόπουλος έκλεψε την μπάλα σε επίθεση των Ολλανδών με επτά παίκτες και σκόραρε σε κενή εστία, «σφραγίζοντας» τη νίκη και την πρόκριση της Εθνικής.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ντερμεντζιάν (ΗΠΑ), Μπλάσκοβιτς (Κροατία)

ΤΑ ΟΚΤΑΛΕΠΤΑ: 3-4, 4-4, 2-2, 2-4

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Μπράνκο Μίτροβιτς): Σπάικερ, Γκμπαντάμασι 1, Ρόουβενχορστ, Φαν ντερ Βέρφε, Μ. Φαν ντερ Βάιντεν 1, Μπάκερ 1, Τε Ρίλε 1, Γ. Φαν ντερ Βάιντεν 1, Φαν ντεν Μπεργκ, Ντε Βέερντ 3, Σνελ, Τεν Μπρουκ 2, Καμπούρτ, Χοφμάιερ 1.

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος, Σκουμπάκης 1, Χατζής, Αργυρόπουλος 7, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 2, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης 1, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς 1, Γαρδίκας.

