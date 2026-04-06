Πόλο: «Πληγώθηκε» στο τέλος από την Ουγγαρία η Εθνική Ελλάδας ανδρών

Την ήττα με 13-12 γνώρισε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της υδατοσφαίρισης από την Ουγγαρία, στην πρεμιέρα των προκριματικών του World Cup.

Λευτέρης Μπακολιάς

Η Εθνική Ελλάδας πόλο των ανδρών, άρχισε με ήττα τις υποχρεώσεις της στην προκριματική φάση του World Cup που φιλοξενείται στην Αλεξανδρούπολη. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχασε 13-12, λόγω ενός γκολ που πέτυχε ο Μπούριαν, μόλις πέντε δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα.

Η Εθνική μας που δεν έχει τους Γενηδουνιά, Γκιουβέτση και Χαλυβόπουλο, ενώ απ’ το συγκεκριμένο ματς απουσίασε και ο Σκουμπάκης, έχει να δώσει άλλα δύο ματς για τον Α’ όμιλο. Την Μ. Τρίτη με τη Σερβία και την Μ. Τετάρτη με την Ολλανδία. Εκεί θα διεκδικήσει εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ουγγαρία): 3-2, 3-5, 4-3, 3-2

Διαιτητές: Ντερμετζιάν (ΗΠΑ), Κουροσάκι (Ιαπωνία)

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Τατράι 1, Ντάλα, Βάργκα, Βίντσε Βίγκβαρι 4, Ανταμ Νάγκι 2, Φέκετε 2, Μπούριαν 2, Νέμετ 1, Βίντελ Βίγκβαρι, Γιάνσικ, Σάλαϊ, Βόγκελ, Βίσμεγκ 1

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος 2, Χατζής, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 3, Γκίλλας 3, Καλογερόπουλος 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαϊδης 1, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς, Καστρινάκης

20:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Nέο Ηράκλειο: Γυναίκα επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικούς,σώθηκαν καθώς φορούσαν αλεξίσφαιρο γιλέκο

20:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Παιανία: «Είδα το πτώμα, το αυτί του ήταν μαύρο», λέει αυτόπτης μάρτυρας στο Newsbomb

20:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Σκληρή επίθεση σε Μητσοτάκη για «αλλαγή γνώμης» στο ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη για τη δολοφονία της εν διαστάσει συζύγου του 30 χρόνια μετά τον θάνατό της - Νέα τροπή σε έγκλημα που έμεινε για χρόνια στο «σκοτάδι»

20:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στον «αέρα» το νέο paoshop!

20:12LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Λόπεζ γιόρτασε το Πάσχα με διάθεση για «νέα ξεκινήματα»

20:03ΚΟΣΜΟΣ

LIVE: Η συνέντευξη Τύπου του Τραμπ για το Ιράν - «Ολόκληρη η χώρα μπορεί να εξαλειφθεί αύριο, τη νύχτα»

20:02ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: «Πληγώθηκε» στο τέλος από την Ουγγαρία η Εθνική Ελλάδας ανδρών

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Τα ποσοστά των κομμάτων - Ανησυχία για τις επιπτώσεις του πολέμου

19:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Προβλήματα στην πλατφόρμα κατά την εκκίνηση των αιτήσεων - Έκτακτη σύσκεψη

19:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παιανία: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας με ταινία στο λαιμό μέσα σε χαντάκι

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονου από χώρο φιλοξενίας

19:44LIFESTYLE

«Λύγισε» η παρουσιάστρια Savannah Guthrie στην τηλεοπτική επιστροφή της δύο μήνες μετά την εξαφάνιση της μητέρας της

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα δημόσιων υπαλλήλων για δωροληψία και εκβίαση

19:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γερμανία: «Η Generation Z δεν πάει στο γραφείο με 40 πυρετό» - Τεμπέληδες ή απλώς διαφορετικοί;

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία μετά τα τροχαία - Πού παρατηρούνται καθυστερήσεις

19:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κατάσταση υγείας Λουτσέσκου: Εξετάζουν τοποθέτηση συσκευής καρδιακής υποβοήθησης

19:08ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Δευτέρα: Δείτε live την Ακολουθία του Νυμφίου από τον Άγιο Μηνά Θεσσαλονίκης

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Μίνι εγκεφαλικό: Τα προειδοποιητικά σημάδια που οι περισσότεροι υποτιμούν - Τι να κάνετε άμεσα

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Αερογέφυρα ζωής για 6χρονο κοριτσάκι: Αγώνας δρόμου του ΕΚΑΒ από την Κεφαλονιά στον Άραξο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
19:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παιανία: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας με ταινία στο λαιμό μέσα σε χαντάκι

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Η «ΕΛΛΗ» έβαλε πλώρη για την Κύπρο εξοπλισμένη με το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός ο ανιψιός του μουσικοσυνθέτη Γιώργου Μανισαλή που αγνοούνταν

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Τα ποσοστά των κομμάτων - Ανησυχία για τις επιπτώσεις του πολέμου

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Μίνι εγκεφαλικό: Τα προειδοποιητικά σημάδια που οι περισσότεροι υποτιμούν - Τι να κάνετε άμεσα

20:03ΚΟΣΜΟΣ

LIVE: Η συνέντευξη Τύπου του Τραμπ για το Ιράν - «Ολόκληρη η χώρα μπορεί να εξαλειφθεί αύριο, τη νύχτα»

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Ποιος ήταν ο γιος της Θεανώς Φωτίου που πέθανε σε ηλικία μόλις 48 ετών

19:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Προβλήματα στην πλατφόρμα κατά την εκκίνηση των αιτήσεων - Έκτακτη σύσκεψη

11:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή διαταραχή από την Μεγάλη Παρασκευή - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη για τη δολοφονία της εν διαστάσει συζύγου του 30 χρόνια μετά τον θάνατό της - Νέα τροπή σε έγκλημα που έμεινε για χρόνια στο «σκοτάδι»

18:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επιχείρηση με drone αποκάλυψε σπείρα «λογιστών»: Πάνω από 1 εκατ. ευρώ η λεία

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία μετά τα τροχαία - Πού παρατηρούνται καθυστερήσεις

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες από τον Βόλο: Κιτρινωπή βλέννα στο λιμάνι της πόλης – Οργισμένοι για τη ρύπανση οι κάτοικοι, ανησυχία για τις ακτές

17:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εκπληκτικός Τζόλης «σκότωσε» την Άντερλεχτ στο ντέρμπι του Βελγίου

16:34ΕΛΛΑΔΑ

«Έπεσε» η πλατφόρμα για το Fuel Pass

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιας: «Ο πραγματογνώμονάς σας έχει στα χέρια του τα βίντεο 3 χρόνια τώρα - Γιατί δεν τα δώσατε;»

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ιράν στην Βουλγαρία: Η Τεχεράνη διαμαρτυρήθηκε για την παρουσία αμερικανικών αεροσκαφών στη Σόφια

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με το Πάσχα - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου για όλη τη χώρα

20:12LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Λόπεζ γιόρτασε το Πάσχα με διάθεση για «νέα ξεκινήματα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ