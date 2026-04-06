Πόλο: «Πληγώθηκε» στο τέλος από την Ουγγαρία η Εθνική Ελλάδας ανδρών

Η Εθνική Ελλάδας πόλο των ανδρών, άρχισε με ήττα τις υποχρεώσεις της στην προκριματική φάση του World Cup που φιλοξενείται στην Αλεξανδρούπολη. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχασε 13-12, λόγω ενός γκολ που πέτυχε ο Μπούριαν, μόλις πέντε δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα.

Η Εθνική μας που δεν έχει τους Γενηδουνιά, Γκιουβέτση και Χαλυβόπουλο, ενώ απ’ το συγκεκριμένο ματς απουσίασε και ο Σκουμπάκης, έχει να δώσει άλλα δύο ματς για τον Α’ όμιλο. Την Μ. Τρίτη με τη Σερβία και την Μ. Τετάρτη με την Ολλανδία. Εκεί θα διεκδικήσει εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ουγγαρία): 3-2, 3-5, 4-3, 3-2

Διαιτητές: Ντερμετζιάν (ΗΠΑ), Κουροσάκι (Ιαπωνία)

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Τατράι 1, Ντάλα, Βάργκα, Βίντσε Βίγκβαρι 4, Ανταμ Νάγκι 2, Φέκετε 2, Μπούριαν 2, Νέμετ 1, Βίντελ Βίγκβαρι, Γιάνσικ, Σάλαϊ, Βόγκελ, Βίσμεγκ 1

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος 2, Χατζής, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 3, Γκίλλας 3, Καλογερόπουλος 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαϊδης 1, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς, Καστρινάκης