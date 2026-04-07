Πόλο: Τεράστια ανατροπή και νίκη της Εθνικής ανδρών επί της Σερβίας

Στην Αλεξανδρούπολη η Εθνική πόλο των ανδρών έδωσε το δεύτερο παιχνίδι της για την προκριματική φάση του World Cup. Μετά την ήττα από την Ουγγαρία στο γκολ, η Ελλάδα «έβγαλε» ψυχή και έκανε μια τεράστια ανατροπή για να επικρατήσει τελικά 16-15 κόντρα στη Σερβία.

Οι Σέρβοι βρέθηκαν μπροστά στο σκορ με 11-4. Διαφορά 7 γκολ που έδειχνε να κρίνει το ματς. Ο Αργυρόπουλος ήταν ο κορυφαίος της Εθνικής μας με 6 γκολ.

Μάλιστα πέτυχε και το νικητήριο κόντρα στους πρωταθλητές Ευρώπης, στα 45’’ πριν το τέλος. Επόμενο ματς για την Εθνική μας την Μεγάλη Τετάρτη (8/4) κόντρα στην Ολλανδία. Με στόχο τη νίκη για να βρεθεί το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα σε μία απ’ τις δύο πρώτες θέσεις του Α’ ομίλου, για να βρεθεί στην τελική φάση του Σίδνεϊ.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 4-7, 6-3, 3-1

Διαιτητές: Κολόμπο (Ιταλία), Κουροσάκι (Ιαπωνία)

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος, Χατζής, Αργυρόπουλος 6, Παπαναστασίου, Γκίλλας 1, Καλογερόπουλος 2, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης 1, Γαρδίκας 2, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς 1, Καστρινάκης 1

ΣΕΡΒΙΑ (Ούρος Στεφάνοβιτς): Μίσοβιτς, Πλιέβανσιτς, Στανόγεβιτς 2, Λούκιτς 1, Λάζιτς, Μιλόγεβιτς, Τρτόβιτς 1, Ν. Γιάκσιτς 3, Κρστιτς 1, Γκλάντοβιτς 2, Π. Γιάκσιτς 1, Ουρόσεβιτς, Γκλούσατς, Μαρτίνοβιτς 4

Στο άλλο ματς του ομίλου, η Ουγγαρία επικράτησε 16-15 στα πέναλτι της Ολλανδίας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ