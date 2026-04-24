ΗΠΑ: Μαζικές αφαιρέσεις υπηκοότητας για 300 Αμερικανούς που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στοχεύει τουλάχιστον 300 Αμερικανούς πολίτες που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, με στόχο την πιθανή αφαίρεση της υπηκοότητάς τους, στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να εντείνει τη διαδικασία αποπολιτογράφησης, σύμφωνα με πηγή με γνώση των ερευνών.

Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς σε γραφεία σε όλη τη χώρα εργάζονται πάνω σε αυτή την προσπάθεια, δήλωσε αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης στο NBC News.

Αξιωματούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσε στο NBC News ότι ο αριθμός ανέρχεται σε «εκατοντάδες».

Το NBC News είχε μεταδώσει προηγουμένως ότι η κυβέρνηση Τραμπ επεκτείνει δραστικά τις προσπάθειες για την αφαίρεση της αμερικανικής υπηκοότητας από πολίτες που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό.

Η Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ (USCIS), που υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και είναι αρμόδια για τη νόμιμη μετανάστευση, απέστειλε ειδικούς σε γραφεία σε όλη τη χώρα ή επανατοποθέτησε προσωπικό, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων όπου θα μπορούσε να αφαιρεθεί η υπηκοότητα. Στόχος ήταν να παραδίδονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, που αναλαμβάνει τις διώξεις, από 100 έως 200 πιθανές υποθέσεις κάθε μήνα.

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι απόλυτα προσηλωμένο στον εντοπισμό εγκληματιών αλλοδαπών που εξαπάτησαν τη διαδικασία πολιτογράφησης», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου. «Υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ και του υπηρεσιακού Γενικού Εισαγγελέα Τοντ Μπλανς, το Υπουργείο προχωρά στον μεγαλύτερο όγκο παραπομπών για αποπολιτογράφηση στην ιστορία. Κινούμαστε με εξαιρετικά ταχύ ρυθμό για να διασφαλίσουμε ότι οι απατεώνες θα λογοδοτήσουν και θα διωχθούν στο μέγιστο βαθμό».

Τέτοιες υποθέσεις αποπολιτογράφησης ήταν παραδοσιακά πολύ σπάνιες και αφορούσαν κυρίως άτομα που είχαν αποκρύψει ποινικό παρελθόν ή παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διαδικασία αίτησης.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών της πρώτης θητείας Τραμπ, η κυβέρνηση είχε καταθέσει συνολικά 102 τέτοιες υποθέσεις, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η ενίσχυση των αποπολιτογραφήσεων αποτελεί μέρος της συνολικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ για δραστικό περιορισμό της μετανάστευσης και υλοποίηση της πολιτικής ατζέντας του προέδρου. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχει αναπτύξει μεγάλο αριθμό αξιωματικών επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας σε αμερικανικές πόλεις για επιχειρήσεις απελάσεων και έχει προχωρήσει στην αγορά μεγάλων εγκαταστάσεων για τη φιλοξενία κρατουμένων.

Δεν είναι σαφές γιατί το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει εστιάσει στους περίπου 300 αυτούς πολίτες. Τον αριθμό ανέφερε πρώτο το New York Times.

Το υπουργείο έχει ήδη κατευθύνει τους νομικούς του να επικεντρωθούν σε υποθέσεις αποπολιτογράφησης, δίνοντας ενδεικτικά παραδείγματα: από άτομα που θεωρούνται απειλή για την εθνική ασφάλεια ή έχουν εμπλακεί σε εγκλήματα πολέμου ή βασανιστήρια, μέχρι όσους έχουν διαπράξει απάτες σε προγράμματα όπως το Medicaid ή το Medicare ή έχουν εξαπατήσει με άλλο τρόπο το κράτος.

Περίπου 800.000 άνθρωποι αποκτούν κάθε χρόνο την αμερικανική υπηκοότητα μέσω πολιτογράφησης, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλεια.