Αργεντινή: Το Εφετείο επικύρωσε την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην προέδρου Κίρχνερ

Εφετείο της Αργεντινής επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση για κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην προέδρου της χώρας, Κριστίνα Κίρχνερ, μετά την καταδίκη της για διαφθορά σε κάθειρξη 6 ετών, γράφει η τοπική εφημερίδα La Nacion.

Το δικαστήριο είχε διατάξει προηγουμένως την Κίρχνερ και άλλους καταδικασθέντες στην ίδια υπόθεση να καταβάλουν αποζημίωση ύψους περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι δικηγόροι της πρώην προέδρου άσκησαν έφεση, ζητώντας την ακύρωση της εντολής.

Τον περασμένο Ιούνιο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Αργεντινής επέβαλε στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης τη στέρηση του δικαιώματος άσκησης δημόσιου αξιώματος και επικύρωσε την ποινή φυλάκισης που της είχε επιβληθεί το 2022 για απάτη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δημόσιες συμβάσεις για την κατασκευή δρόμων στην Παταγονία δίνονταν σε έναν στενό σύμμαχό της την περίοδο που ήταν πρόεδρος της χώρας.

Η Κίρχνερ εκτίει την ποινή της σε κατ' οίκον περιορισμό στο διαμέρισμά της στο Μπουένος Άιρες, από όπου συνεχίζει να ηγείται του περονιστικού κόμματος Partido Justicialista. Η πρώην πρόεδρος είχε ήδη μεταβιβάσει διάφορα ακίνητα στα παιδιά της, όπως ξενοδοχεία και διαμερίσματα, ως προκαταβολή της κληρονομιάς τους, σύμφωνα με τη La Nacion.

